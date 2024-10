Inghilterra, clamoroso Ko con la Grecia a Wembley

Inghilterra, Nations League amara. La squadra guidata da Lee Carsley subisce una clamorosa sconfitta casalinga contro la Grecia nella 3ª giornata del torneo. Si tratta di un risultato che mette in dubbio il futuro del commissario tecnico ad interim. Tra i fischi assordanti del pubblico di Wembley, i “Tre Leoni” vengono battuti 2-1 dalla Grecia, con una doppietta decisiva di Pavlidis, che ha colpito la difesa inglese nei minuti finali.

serata memorabile per la nazionale greca, che batte l’inghilterra in trasferta. ma aldilà del risultato finale, commovente il tributo a george baldock, ex giocatore del panathinaikos, davanti al pubblico greco❤️. pic.twitter.com/1PMJjubh4c — s; (@tijjanitigella) October 10, 2024

La partita era già considerata critica non solo per le sorti del ct, ma anche per il significato emotivo legato alla recente scomparsa di George Baldock, ex giocatore inglese naturalizzato greco. Proprio in questa atmosfera, Carsley ha schierato Jude Bellingham come falso nueve, supportato da talenti come Saka, Palmer, Foden e Gordon. Un approccio offensivo che non ha dato i frutti sperati, e ha reso la difesa inglese vulnerabile.

Dopo un primo tempo combattuto, la Grecia ha trovato il vantaggio al 49′ grazie a un assist del difensore Koulierakis e alla prima rete di Pavlidis, che ha dedicato il gol proprio a Baldock. Nonostante un tentativo di rimonta nel finale, con Bellingham che ha segnato l’1-1 all’87’, gli inglesi si sono fatti nuovamente sorprendere e sono stati beffati al 94′, quando Pavlidis ha messo a segno il suo secondo gol, regalando alla Grecia una vittoria inaspettata.

Inghilterra ko, Francia sul velluto

Sul fronte della Lega A, la Francia ha dato spettacolo travolgendo Israele con un netto 4-1. Dopo un primo tempo equilibrato, con il pareggio di Gandelman che ha risposto al gol iniziale di Camavinga, i Bleus hanno dilagato nella ripresa. Nkunku ha riportato in vantaggio la squadra di Deschamps al 28′, e nel finale Guendouzi e Barcola hanno arrotondato il risultato, portando la Francia a un solo punto dall’Italia, capolista del girone.

Nelle altre partite della giornata, l’Austria ha calato il poker con una vittoria schiacciante sul Kazakistan, mentre Erling Haaland ha messo a segno una doppietta nel successo della Norvegia per 3-0 sula Slovenia. Una giornata intensa, che ha riservato risultati importanti sia nella Lega A che nella Lega B.

Leggi anche: