Mbappé. accuse di violenza dalla Svezia. Ma il giocatore replica: “Inaccettabile, è solo una fake news”

Kylian Mbappe di nuovo al centro di una bufera mediatica. Il fuoriclasse francese, secondo quanto riportato dal quotidiano svedese Aftonbladet, sarebbe al centro di un’indagine per stupro da parte delle autorità di Stoccolma.

'Contundido', Mpabbé é flagrado em balada, e imprensa francesa o massacra. Leia os detalhes no blog do Cosme Rímoli 👇#PortalR7 #R7 https://t.co/XiVqCkucfj — Portal R7.com (@portalR7) October 12, 2024

L’inchiesta, che è effettivamente in corso, sarebbe partita dopo una denuncia presentata la notte tra il 10 e l’11 ottobre, quando il calciatore è stato visto in un ristorante e poi fuori da una discoteca a Stoccolma. Il caso ha fatto rapidamente il giro dei media. Va comunque sottolineato come la giustizia svedese, nel confermare l’esistenza di un’indagine, non abbia mai fatto il nome del calciatore.

Secondo quanto riportato da Aftonbladet, la polizia avrebbe ricevuto la denuncia il sabato, dopo che la donna coinvolta era stata sottoposta a cure mediche. Mbappé, appena la notizia è stata resa pubblica, ha prontamente smentito ogni accusa, definendo le illazioni del quotidiano svedese come “fake news” attraverso i suoi canali social, in risposta al tweet che riportava l’indiscrezione.

Mbappé, risposta durissima: “Partiranno azioni legali”

“Si tratta di accuse completamente false”, ha spiegato l’attaccante. L’entourage del calciatore, attraverso un comunicato ufficiale, ha condannato con estrema durezza le accuse mosse dal giornale svedese, definendole “calunniose” e annunciando di essere pronto a intraprendere azioni legali.

“Questa metodica distruzione dell’immagine di Kylian Mbappé è inaccettabile”, si legge nel comunicato, che sottolinea l’intento di ristabilire la verità e perseguire chiunque abbia contribuito alla diffusione di false informazioni. Il caso, sebbene non confermato ufficialmente, ha già suscitato scalpore. Resta da vedere come evolverà l’inchiesta della giustizia svedese e se emergeranno ulteriori dettagli.

