Real Madrid domina classifica delle squadre più ricche. Come si piazzano le italiane

Real Madrid, squadra dominante: con un valore complessivo dei suoi giocatori pari a 1,728 miliardi di euro, il club spagnolo oltre ad avere trionfato ancora una volta in Europa conquistando la Champions League è stata nominata anche come la squadra dal maggior valore al mondo. Scelta e cura dei giovani talenti e investimenti continui hanno portato il Real in cima a questa speciale classifica, confermando il suo dominio non solo sul campo, ma anche nella capacità di valorizzazione della propria rosa.

La valutazione dei club è stata effettuata utilizzando un modello statistico sviluppato dall’Osservatorio Calcistico Cies, che tiene conto di una serie di fattori tra cui l’età dei giocatori, le loro prestazioni, il contesto di mercato. Questo approccio, basato su analisi approfondite e dati aggiornati, permette di stimare in modo accurato il valore di mercato dei calciatori e delle rose complessive dei club.

Alle spalle del club madridista, al secondo posto fra le squadre di maggior pregio troviamo il Manchester City, il cui valore totale dei giocatori è stimato in 1,471 miliardi di euro. La squadra guidata da Pep Guardiola è seguita dal Chelsea, che occupa il terzo gradino del podio con un valore complessivo di 1,388 miliardi di euro. Non a caso questi team, fra i più competitivi della Premier League, dominano il mercato internazionale con ingenti investimenti in giocatori di alto livello.

Real Madrid primo. Il “piazzamento” delle italiane

Nessuna squadra italiana riesce a entrare nella top 10 di questa classifica. Il primo dei nostri club è l’Inter, che si trova al tredicesimo posto con un valore stimato a 800 milioni di euro. Seguono il Milan, al quattordicesimo posto con 762 milioni di euro, e la Juventus, diciassettesima con 697 milioni. Il Napoli chiude la lista delle italiane nelle prime venti posizioni, piazzandosi proprio al ventesimo posto con un valore complessivo di 598 milioni di euro.

La Premier League si conferma la lega più rappresentata nella top 10, con cinque squadre tra le prime dieci. Oltre al Manchester City e al Chelsea, troviamo infatti il Liverpool, il Manchester United e il Tottenham. Degna di nota anche la posizione del Brighton, che si piazza all’undicesimo posto, confermando la sua crescente influenza sul mercato calcistico internazionale e l’abilità nel acquistare giocatori dal grande potenziale per poi rivenderli a prezzi altissimi.

