Maxi fuga dal carcere, ci sono morti: la prigione completamente distrutta – Evasione di massa dal carcere di Goma, nella Repubblica Democratica del Congo. Si segnalano diversi morti. Lo riferiscono fonti di sicurezza locali. Sarebbe stato determinante il contributo dell’esercito ruandese, entrato nel Paese a sostegno dei ribelli. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Influenza, Bassetti avverte gli italiani: “Fa danni enormi”

Leggi anche: Esce di casa con il padre per un giro in moto, poi la tragedia: muore a 17 anni

Maxi fuga dal carcere, ci sono morti: la prigione completamente distrutta

Una fonte della sicurezza ha riferito all’AFP che questa mattina è in corso un’evasione di massa nella prigione di Goma, grande città nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, in cui i combattenti dell’M23 e i soldati ruandesi sono entrati ieri sera. La prigione, che ospita circa 3.000 detenuti, è stata «completamente bruciata» in seguito a una «fuga di massa» che ha causato «morti», ha affermato la medesima fonte, citata da «Il Messaggero». (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Cinema in lutto, se ne va la grande attrice: aveva 67 anni

Leggi anche: Schianto tremendo in autostrada, macchine a fuoco

Congo, maxi fuga dal carcere di Goma: ci sono morti

«Rai News» riferisce che il ministro degli Esteri della Repubblica democratica del Congo ha accusato il Ruanda di aver dichiarato guerra inviando truppe oltre il confine per sostenere i ribelli dell’M23. Il Ruanda, dal canto suo, afferma che Kinshasa sostiene milizie che vogliono un cambio di regime a Kigali. Il Kenya ha richiesto un cessate il fuoco e ha annunciato che i presidenti della Repubblica democratica del Congo e del Ruanda parteciperanno a un vertice regionale d’emergenza nei prossimi giorni. Il gruppo M23 nello specifico avrebbe preso il controllo di ampie aree di giacimenti minerari.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva