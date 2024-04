Home | Mauro Corona in lacrime: il dolore per il tumore della figlia

Nello studio di “Verissimo”, il noto scultore Mauro Corona ha parlato della malattia della figlia. Marianna Corona, infatti, ha scoperto di avere un tumore al colon all’età di 38 anni e per la prima volta ha deciso di parlarne pubblicamente in televisione. (Continua…)

Mauro Corona e la figlia ospiti di “Verissimo”

Nella puntata di sabato 6 aprile 2024 di “Verissimo” sono stati ospiti Mauro Corona e la figlia Marianna. Quest’ultima ha parlato per la prima volta in pubblico della sua malattia. All’età di 38 anni, infatti, Marianna Corona ha scoperto di avere un tumore al colon. La confessione ha fatto emozionare anche papà Mauro, che difficilmente si commuove. Davanti alla figlia, però, è scoppiato in lacrime. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)