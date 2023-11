Le vicende di sei amici che vivono a New York nello stesso palazzo e affrontano le giornate insieme. Situazioni problematiche, avventure divertenti e storie d’amore rafforzando sempre di più il loro legame. Erano queste le caratteristiche alla base della famosa serie america Friends. Tra i protagonisti c’era anche Chandler Bing, interpretato da Matthew Perry, il quale il 28 ottobre 2023 Perry è stato trovato morto nella vasca idromassaggio della sua abitazione di Los Angeles. In queste ore sono stati pubblicati i primi risultati dell’autopsia sul corpo dell’attore. (Continua a leggere dopo la foto)

Matthew Perry, i risultati delle analisi del sangue: cos’hanno scoperto

Matthew Perry il 28 ottobre 2023 Perry è stato trovato morto nella vasca idromassaggio della sua abitazione di Los Angeles. In queste ore sono stati pubblicati i primi risultati dell’autopsia sul corpo dell’attore. Nessuna traccia di metanfetamina o Fentanyl nel sangue della star della serie tv Friends. Questi i risultati dei primi test dell’autopsia effettuata sul corpo dell’attore, che aveva 54 anni. Tuttavia, per sapere se nel suo sangue fossero presenti altre droghe illegali o altri farmaci bisognerà aspettare dai 4 ai 6 mesi, quando gli esiti dell’autopsia saranno analizzati da un medico legale che stabilirà le cause del decesso.

Come riportato da Libero, l’ipotesi più accreditata per ora è che Perry sia annegato dopo aver avuto un arresto cardiaco. Fonti delle forze dell’ordine hanno riferito al sito TMZ che nella sua casa sono stati trovati farmaci soggetti a prescrizione, come “antidepressivi, farmaci ansiolitici e un farmaco per la BPCO”. Tutti medicinali regolari, ci tengono a sottolineare gli investigatori. In ogni caso, in passato Perry non ha mai negato di avere avuto delle dipendenze. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche curiosità in più su di lui

Matthew Langford Perry, classe 1969, è stato un attore statunitense con cittadinanza canadese. Ha ottenuto diverse nomination agli Emmy Award, ed è famoso soprattutto per aver partecipato alla serie televisiva Friends, nella quale ha interpretato per dieci anni il personaggio di Chandler Bing. A 15 anni Perry si trasferì da Ottawa a Los Angeles per andare a vivere con il padre e intraprendere la carriera di attore. Noto principalmente per le sue interpretazioni umoristiche, Perry affrontò con successo anche ruoli drammatici, come il Consigliere Associato della Casa Bianca Joe Quincy in West Wing – Tutti gli uomini del Presidente

Il 28 ottobre 2023 Perry è stato trovato morto nella vasca idromassaggio della sua abitazione di Los Angeles. La mattina dello stesso giorno aveva fatto una partita di pickleball, poi aveva mandato il suo assistente a fare commissioni; proprio quest’ultimo, al rientro, non riuscendo più a mettersi in contatto con l’attore, ha lanciato l’allarme.