Internazionali di Roma, Berrettini: “Sinner ha fatto bene a fermarsi”

Il tennista Matteo Berrettini è arrivato a Roma per gli Internazionali BNL d’Italia iniziate ieri, 6 maggio 2024. L’azzurro ha raccontato delle sue impressioni sul torneo e ha anche commentato la decisione di Jannik Sinner di ritirarsi. (Continua a leggere dopo la foto…)

Matteo Berrettini agli Internazionali di Roma

Matteo Berrettini si sta preparando per scendere sul campo agli Internazionali d’Italia dopo tre anni di assenza. Il tennista ha già saltato la competizione ai Madrid Open e ora vuole tornare seppure le sue condizioni fisiche non siano ancora al cento per cento. “Sarei voluto arrivare qui in condizioni diverse, se fosse stato un altro torneo non avrei partecipato – ha spiegato Berrettini nella conferenza stampa che precede l’inizio del nuovo capitolo italiano -. Ma Roma è Roma: questo è il torneo che mi ha fatto diventare chi sono“. L’azzurro ha poi dato qualche informazione sul suo allenamento per prepararsi al primo turno contro Stefano Napolitano: “Oggi ho fatto una rifinitura ma non sono riuscito ad allenarmi molto. Sto facendo tutto il possibile per farmi trovare pronto in vista del match. Non giocare qui mi è mancato tanto”. (Continua a leggere dopo la foto…)

Jannik Sinner non ce la fa: non sarà a Roma

“E’ bello tornare qui a Roma, è cambiato tantissimo questo torneo, l’ho trovato migliorato, ma l’energia è sempre la stessa – ha continuato Matteo -. Con Napolitano sarà una partita complessa. Io non gioco qui da tre anni, lui sta facendo una bella annata ma dal mio punto di vista è bello essere qui”. L’importanza, anche sentimentale, del torneo fa stringere i denti a Matteo Berrettini e presto lo vedremo sfidarsi sulla terra rossa a differenza di Jannik Sinner che ha dato l’annuncio del suo stop. L’altoatesino non era riuscito a terminare la competizione di Madrid per un problema all’anca e qualcuno aveva addirittura insinuato che la scelta derivasse dalla volontà di recuperare in tempo per Roma. Ecco come Matteo ha commentato la scelta del collega.

