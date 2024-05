Home | Sinner, come sta davvero: la Tac all’anca non positiva

Sinner come sta. Il tennista altotesino si è infortunato a Madrid. I problemi all’anca persistono e i medici gli hanno sconsigliato di partecipare agli Internazionali d’Italia. È stato lui stesso ad annunciare il forfait sui social: “Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con medici e specialisti dei miei problemi all’anca devo annunciare che purtroppo non potrò giocare gli Internazionali d’Italia”. (Continua…)

Leggi anche: Jannik Sinner non ci sarà agli Internazionali di Roma: l’annuncio

Leggi anche: Tennisti che hanno vinto più Wimbledon

Sinner come sta: arrivato l’esito della Tac

Il numero due al mondo Jannik Sinner è sceso in campo nonostante il dolore a Madrid. Questo, però, ha aggravato la sua tenuta fisica, costringendo al forfait sia in terra spagnola che in casa al Foro Italico. Sinner non parteciperà agli Internazionali d’Italia, così come non ci sarà neanche Alcaraz, anche lui infortunato.

Il tennista altotesino prosegue il suo recupero in vista dei prossimi impegni e soprattutto delle Olimpiadi. Adesso, come evidenziato dai medici, necessita di almeno una decina di giorni di riposo per non avere spiacevoli ricadute. L’esito della Tac non è affatto rassicurante e il tennista non dovrà assolutamente affrettare i tempi.