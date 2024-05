Il cattivo presagio adesso è diventato realtà: Jannik Sinner non ci sarà agli Internazionali di Roma. L’annuncio è appena arrivato. I problemi all’anca hanno costretto il tennista altotesino a fermarsi. Brutto colpo per il movimento del tennis italiano. (Continua…)

Jannik Sinner dà forfait: non ci sarà agli Internazionali d’Italia

Jannik Sinner non gareggerà agli Internazionali d’Italia. Il tennista 22enne di Sesto Pusteria ha annunciato la rinuncia all’ATP Masters 1000 in programma a Roma dopo i problemi all’anca emersi a Madrid. Anche in terra spagnola il tennista era stato costretto a ritirarsi.

L’annuncio è arrivato con un post sui social: “Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all’anca devo annunciare che putroppo non potrò giocare a Roma. Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in assoluto. Non vedevo l’ora di tornare e giocare a casa davanti al pubblico italiano. Verrò comunque a Roma per qualche giorno e passerò al Foro Italico. Grazie per i vostri messaggi di supporto che apprezzo tantissimo! Ora lavorerò con la mia squadra e i medici per essere pronto per Roland Garros”.