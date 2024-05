Masters Madrid, dopo Sinner anche Medvedev ko per lo stesso problema. Il Madrid Open, noto anche come Mutua Madrid Open per ragioni di sponsorizzazione e Masters di Madrid, è un torneo di tennis sia maschile che femminile appartenente alle categorie Masters 1000 e WTA 1000 che si svolge annualmente a Madrid. L’edizione 2024 si svolgerà dal 22 Aprile al 5 maggio. Continua a tenere banco inevitabilmente il forfait di Jannik Sinner dai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid 2024. L’azzurro, prima testa di serie del tabellone spagnolo, ha deciso di non presentarsi in campo per la partita odierna contro il canadese Felix Auger-Aliassime a causa di un problema all’anca destra che lo tormenta dal torneo di Montecarlo. Ora anche un altro tennista ha scelto la stessa strada a causa dello stesso problema. (Continua a leggere dopo le foto)

Daniil Medvedev si è ritirato nei quarti di finale Masters 1000 di Madrid: il russo è stato costretto a lasciare il campo dopo aver ceduto 6-4 il primo set a Jiri Lehecka a causa di un problema fisico. La partecipazione a Roma, dove si presenterebbe da detentore del titolo, è a rischio. Il tennista ha dichiarato: “Non posso dire molto ora. Nei prossimi giorni farò una risonanza magnetica per vedere di cosa si tratta e vedere se ho bisogno di cinque giorni, due settimane, non ne ho idea. Roma a rischio? In questo momento sì, senza dubbio. Ho bisogno di fare gli esami e parlare con la mia squadra. Sarebbe bello poter tornare dopo aver vinto il titolo l’anno scorso, ma devo valutare il tipo di infortunio che ho, perché in questo momento non ho idea se sia qualcosa di molto serio, poco serio o per niente serio. Penso che gli infortuni facciano parte di questo sport. È chiaro che più partite giochi e più rischi di stancarti e infortunarti. Il passaggio da una superficie all’altra è molto veloce. Se fai bene a Miami, hai quattro o cinque giorni prima di Montecarlo per allenarti su terra. Allo stesso tempo, ora non siamo più a Montecarlo, ho già un po’ di allenamento su terra, ma sì, più giochi, più c’è il rischio di infortuni”.