Massimo Giletti Rai. Dopo l’addio a LA7, il noto conduttore televisivo Massimo Giletti potrebbe tornare in Rai. La notizia circola sul web da alcuni giorni, ma adesso pare che trovi conferme. Per la rete pubblica sarebbe un colpo importante, un ritorno molto gradito dal pubblico, che ancora non ha digerito il suo addio. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’ufficialità. (Continua…)

Chi è Massimo Giletti

Massimo Giletti è uno dei conduttori televisivi più famosi in Italia, nonché uno dei più amati dal pubblico. Ha esordito come giornalista nel 1988 nella redazione di Mixer e subito dopo è arrivato anche l’esordio come nei contenitori di Rai 2 “Mattina in famiglia”, “Mezzogiorno in famiglia” e “I fatti vostri”. Ha raggiunto l’apice del successo all’inizio degli anni duemila, divenendo uno dei volti principali di Rai 1 grazie alla conduzione di “Casa Rai 1” e soprattutto de “L’arena”.

Dopo la soppressione del programma, Giletti ha deciso di lasciare la Rai, passando a LA7. Nella rete di Urbano Cairo ha portato il format de “L’arena”, intitolando il programma “Non è l’arena”. Da poco è terminato anche il rapporto lavorativo con LA7 e adesso sarebbe libero di accasarsi ovunque. (Continua…)

Massimo Giletti lascia LA7

Il rapporto lavorativo tra Massimo Giletti e LA7 è terminato. Il noto conduttore televisivo, così come Myrta Merlino, ha lasciato la rete di Urbano Cairo. Se da una parte la conduttrice de “L’aria che tira” ha trovato collocazione a Mediaset al timone di “Pomeriggio 5”, dall’altra Giletti è ancora un free agent. Il noto conduttore televisivo è libero di accasarsi ovunque e da giorni circola la notizia di un suo probabile arrivo in Rai. La notizia nelle ultime ore ha trovato anche alcune conferme. (Continua…)

Massimo Giletti Rai: notizia dell’ultima ora

Massimo Giletti potrebbe tornare in Rai: la notizia circola da alcuni giorni sul web, ma adesso trova conferme. Il portale Dagospia ha annunciato di aver avvistato il conduttore a Viale Mazzini: “Il conduttore ha raggiunto il settimo piano per un incontro con i vertici dell’azienda“. Il ritorno potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni con l’ufficializzazione della notizia.