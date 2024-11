Home | Massimiliano Allegri in tribuna per Tottenham-Roma: “Studio l’inglese”, e parla con Pogba… le “voci” sul suo futuro

Massimiliano Allegri è stato avvistato in tribuna al New White Hart Lane, dove si è recato per assistere al pareggio 2-2 tra Tottenham e Roma, incontro valido per l’Europa League. Un’immagine che ha subito fatto il giro del web, suscitando curiosità tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Dietro alla presenza dell’ex allenatore della Juve, però, non c’era nessun indizio di un imminente ritorno in panchina, ma piuttosto una scelta personale e professionale: Allegri si trova infatti a Londra per seguire un corso di inglese, un passo importante per ampliare le sue competenze linguistiche e prepararsi a nuove opportunità internazionali.

Durante la partita, le telecamere hanno immortalato un simpatico momento in cui Allegri, via videochiamata, ha salutato il suo ex giocatore alla Juventus, Paul Pogba: “Ciao Paul!”. Un gesto che ha aggiunto un tocco di simpatia alla serata, ma che ha anche alimentato le speculazioni su un possibile ritorno del tecnico in panchina.

Massimiliano Allegri, le voci di mercato

Allegri, infatti, è stato più volte accostato alla Roma, soprattutto dopo l’esonero di Ivan Juric, ma nessun retroscena particolare emerge dalla sua visita a Londra. Nonostante l’assenza di indizi concreti, il nome di Allegri continua a circolare nei corridoi del calciomercato.

Alcuni hanno citato il Milan come possibile destinazione, in caso di esonero di Paulo Fonseca. Inoltre, con Claudio Ranieri che sembra pronto a trasferirsi dalla panchina alla scrivania della Roma a fine stagione, la possibilità che Allegri torni in futuro nel club giallorosso non può essere esclusa.

Per il momento, il tecnico toscano sembra concentrato sul suo percorso di crescita personale e professionale, con l’obiettivo di perfezionare l’inglese per aprirsi a nuove avventure. Ma nel mondo del calcio, dove le strade si intrecciano rapidamente, non è mai detto che il suo nome non possa tornare prepotentemente in gioco nei prossimi mesi.

