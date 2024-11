Home | Roma al cardiopalma con il Tottenham, fa tutto Hummels: provoca un rigore, poi il gol in zona Cesarini

La Roma riesce a strappare un prezioso 2-2 sul campo del Tottenham, acciuffando il pareggio nei minuti di recupero con Mats Hummels. La prestazione della squadra di Claudio Ranieri mostra segnali di crescita e lascia intravedere una possibile base su cui costruire il futuro, dopo un inizio di stagione complicato.

Primo tempo: un equilibrio intenso

La partita è iniziata in salita per la Roma, con Hummels protagonista negativo: il difensore ha causato un rigore nei primi minuti, trasformato da Son. Tuttavia, la reazione della squadra è stata immediata e vigorosa. Con Dybala ispirato e un atteggiamento combattivo, i giallorossi hanno trovato il pareggio al 20′ con un colpo di testa di N’Dicka su assist proprio dell’argentino. Un gol che ha dato fiducia ai capitolini, capaci di mantenere alta la pressione fino a sfiorare il vantaggio con El Shaarawy, rete poi annullata per fuorigioco millimetrico.

Il Tottenham ha ripreso il controllo negli ultimi 15 minuti del primo tempo, trovando il 2-1 con un’azione in contropiede finalizzata da Johnson e sfiorando il terzo gol in più occasioni, tra cui un palo di Kulusevski.

Secondo tempo: tanti gol annullati e il colpo di scena finale

La ripresa ha visto la Roma partire con decisione, ma senza Dybala, sostituito da Soulé. La squadra ha trovato la rete due volte nei primi minuti, entrambe annullate per fuorigioco (Angelino e Dovbyk). Al 60′, Angelino ha centrato la traversa, confermando l’atteggiamento propositivo dei giallorossi.

Il Tottenham ha risposto con pericolose occasioni, ma Svilar è stato attento, e la traversa ha negato a Pedro Porro un gol da calcio piazzato. La Roma, però, non si è arresa: al 91′, dopo un salvataggio di Forster su Mancini, è stato Hummels a riscattarsi. Il suo colpo di testa ha siglato il 2-2 finale, un risultato che dà morale alla squadra e forse segna un punto di svolta per il difensore tedesco, spesso criticato nelle ultime settimane.

Questo pareggio può rappresentare un punto di svolta per la Roma, che ha mostrato carattere e capacità di reagire alle difficoltà . Ranieri sembra aver trovato un sistema di gioco più solido e funzionale, con una prestazione che fa ben sperare nonostante i dettagli da affinare. Il Tottenham ha avuto più occasioni, ma i giallorossi hanno dimostrato maggiore tenacia, segnando nei momenti chiave e ritrovando fiducia in giocatori come Hummels.