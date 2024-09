Martina e il fidanzato, terribile schianto in moto: cos’è successo

Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Gli incidenti stradali spesso provocano lesioni, invalidità, morte e danni alla proprietà, nonché costi finanziari e responsabilità civili o penali sia per la società che per le persone coinvolte. Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente. Inqueste ore si è verificato un nuovo incidente nel tunnel della Secante, dove è morta una ragazza in moto. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Tragico incidente in autostrada: Alessia e Vincenzo muoiono giovanissimi

Leggi anche: Incidente prima di scuola, Alessandro muore a 17 anni

Leggi anche: Addio a Silvano, morto in un incidente stradale: lutto nelle forze dell’ordine

Leggi anche: Tragico incidente, suv contro tir: dove finiscono i due mezzi

Incidente nel tunnel della Secante: morta una ragazza in moto

Nel pomeriggio, di ieri 29 Settembre 2024, intorno alle 15:30, nel tunnel della Secante, in direzione nord è avvenuto un incidente mortale. Come riportato da The social post, nell’impatto ha perso la vita Martina Di Giulio, una giovane di soli 21 anni, originaria di Pesaro ma residente nella zona di Cesena. Martina viaggiava come passeggera su una moto guidata da un 27enne di Cesenatico, che è rimasto illeso nell’incidente. Nonostante il rapido intervento del personale sanitario, che ha inviato due ambulanze e un’auto medicalizzata, le condizioni della ragazza sono apparse immediatamente critiche. Trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, Martina è deceduta poco dopo il suo arrivo. Il giovane alla guida, anche lui trasferito allo stesso ospedale, è stato sottoposto al test alcolemico come da prassi.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”