Addio a Silvano, morto in un incidente stradale: lutto nelle forze dell’ordine

Ieri, 19 settembre un altro incidente stradale, con l’ennesima vittima. A Colombare di Sirmione, in Via San Martino della Battaglia, nel bresciano, è morto Silvano Bertuzzo, carabiniere di 66 anni. Lo schianto fatale verso le 12.15: Bertuzzo, era in sella alla sua moto quando si è scontrato contro un’auto guidata da una donna. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Addio a Silvano, morto in un incidente stradale

Intorno alle 12:15 di giovedì 19 settembre in via San Martino della Battaglia a Colombare di Sirmione, in provincia di Brescia, Silvano Bertuzzo, 66 anni, era in sella alla sua moto Bmw GS 1200 quando si è schiantato con una Fiat Punto, guidata da una donna di 51 anni residente in paese. Secondo quanto ricostruito finora dagli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto per i rilievi necessari, la donna avrebbe rallentato in prossimità di un dosso e poi svoltato a sinistra senza accorgersi dell’arrivo della moto. Questa è stata sbalzata prima sul cofano della macchina, per poi finire contro un muretto di cinta. All’arrivo dei soccorsi per il centauro non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo a causa del violento impatto. (continua dopo la foto)

Lutto nelle forze dell’ordine

Silvano Bertuzzo, 66 anni, da poco in pensione, è stato un carabiniere conosciuto e stimato, in forza per decenni alla Compagnia di Desenzano del Garda. Si stava godendo il meritato riposo, dopo una lunga carriera lavorativa al servizio della comunità. La salma verrà presto riconsegnata ai familiari per organizzare i funerali: il 66enne lascia nel dolore la moglie Clara e tre giovani figli. Bertuzzo abitava a Colombare ed era quasi arrivato a casa quando è accaduta la tragedia. Originario del Mantovano, l’uomo da una vita era residente sul lago di Garda.

Sul luogo del tragico incidente, per un tempestivo intervento, la centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un’automedica, un’ambulanza e un elicottero. La signora alla guida dell’auto è stata soccorsa sul posto e non portata in ospedale. La Procura che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Sono stati inoltre sequestrati i mezzi coinvolti.