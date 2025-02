Mario Balotelli, l’ultimo sgarbo di Vieira: la decisione del tecnico

Nonostante l’infortunio di Vitinha e le altre assenze in casa Genoa, Mario Balotelli non sarà convocato sabato contro l’Inter. Un’occasione che avrebbe avuto un forte valore simbolico, ma che per ora non si concretizzerà. Il tecnico del Genoa, Vieira, ha deciso di lasciare fuori il bomber, confermando che finché la salvezza non sarà matematicamente acquisita, Balotelli non vedrà il campo.

Il tecnico del Genoa ha preferito non convocare Balotelli, pur con le numerose assenze che affliggono la squadra. Vieira ha messo una X sul nome di Balotelli, che rimarrà in panchina anche sabato. Uno “sgarbo” che non sembra scalfire lo spirito di SuperMario, che continua ad accettare la situazione senza polemiche.

Per Vieira, la partita contro l’Inter è molto importante, anche per lui sarà un ritorno emozionante a Milano da ex: “Ho passato momenti bellissimi all’Inter, però la partita per noi è importante e vogliamo andare lì a prendere punti. Troveremo un’Inter molto arrabbiata che ha perso l’ultima partita. Ha voglia di prendere i tre punti ed ha una rosa con 25 giocatori di altissimo livello, una squadra che è una delle più forti in Europa“.

Vieira ha anche espresso la sua preferenza per il centravanti ideale per il Genoa, che è Pinamonti: “Pina è un giocatore importantissimo per la squadra, per i gol che ha fatto e per i sacrifici che lui sta facendo per la squadra. Interpreta il calcio per come lo vedo io: lavora per la squadra nei momenti in cui viene ad aiutare dal punto di vista difensivo”.

Mario Balotelli, la serenità in famiglia

Nonostante il periodo sportivo difficile e un po’ umiliante, Balotelli non ha perso il sorriso. Sebbene escluso dalla formazione, il bomber ha comunque trovato il modo di festeggiare, dedicando il suo tempo alla famiglia. SuperMario ha partecipato alla festa di compleanno del fratello Enock, che ha compiuto 32 anni.

Sul suo profilo Instagram, Balotelli ha scritto un messaggio speciale per il fratello: “Buon compleanno a una delle parti più importanti della mia vita, love you little bro”. Enock Barwuah Balotelli, attualmente senza squadra dopo aver rescisso con la Pro Palazzolo, ha festeggiato insieme al fratello, ai familiari e agli amici in un ristorante, con tanto di torta e fuochi d’artificio.

Un momento di felicità che ha contribuito a mantenere alto l’umore di Balotelli, nonostante la sua esclusione dal campo. Supermario, dunque, continua a sorridere e a restare positivo anche nei momenti più difficili, dimostrando ancora una volta che, al di là delle vicende calcistiche, la sua famiglia e il sorriso sono sempre al centro della sua vita.

