Il Genoa ipoteca la salvezza, il Venezia sprofonda: Vieira esulta nel gelo di Marassi

Il Genoa si avvicina sempre più alla salvezza grazie al successo per 2-0 sul Venezia nel posticipo della 25ª giornata di Serie A. Una vittoria maturata nei minuti finali, con le reti di Pinamonti e Cornet, che regalano al Grifone un margine di sicurezza di 10 punti sul Parma terzultimo. Per il Venezia, invece, la situazione si complica: la squadra di Di Francesco resta a -5 dalla zona salvezza.

Vieira sceglie un Genoa offensivo con un 4-2-3-1, affidandosi a Pinamonti in attacco, supportato da Vitinha, Messias e Miretti. Il Venezia, ancora a secco di vittorie in trasferta, opta per un 3-4-2-1, con Ellertsson mezzala sinistra e Kike Perez e Nicolussi Caviglia in mezzo al campo.

La prima frazione vede il Venezia aggressivo nel pressing e compatto in fase difensiva. Il Genoa fatica a trovare spazi, nonostante alcuni spunti di Messias e Frendrup. Al 10′ Pinamonti prova a impensierire Radu su calcio d’angolo, ma il portiere blocca senza problemi.

Il Venezia si rende pericoloso con Oristanio e Nicolussi Caviglia, ma la vera grande occasione arriva al 45’, quando Zerbin serve Kike Perez in area: lo spagnolo, a tu per tu con la porta, calcia incredibilmente alto.

Genoa a un passo dalla salvezza, Venezia sempre più giù

Nel secondo tempo il Genoa cambia marcia. Bani sfiora il gol al 6’, mentre all’11’ Pinamonti impegna Leali con una conclusione potente dal limite. Il Venezia prova a rispondere con Zerbin, ma i rossoblù alzano il ritmo con gli ingressi di Ekhator ed Ekuban.

Al 37′ arriva il gol che sblocca il match: Ekhator serve Pinamonti, che con uno splendido destro a giro infila la palla all’incrocio. Il Venezia si riversa in avanti, ma al 41′ il Genoa chiude i conti con Cornet, bravo a superare Radu con un diagonale vincente dopo una progressione sulla sinistra.

Tre punti d’oro per il Genoa, che si avvicina all’obiettivo stagionale, mentre il Venezia dovrà reagire subito per evitare di scivolare sempre più verso la retrocessione. Ma per Di Francesco ora la situazione si fa veramente difficile, mentre Vieira può esultare: la sua cura ha funzionato, e la salvezza ormai è a un passo.

