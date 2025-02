Serie A, arriva l’esonero per l’allenatore: i possibili sostituti

Serie A, il Parma ha ufficialmente esonerato Fabio Pecchia, l’allenatore che solo pochi mesi fa aveva riportato i ducali nella massima serie. Fatale per il tecnico la sconfitta casalinga contro la Roma, la quarta consecutiva, che ha aggravato una crisi di risultati già evidente.

Esonerato Fabio Pecchia dopo la sconfitta con la Roma.



Il club ducale solleva Pecchia dall’incarico di allenatore nonostante un contratto firmato fino al 2027💢



Il rendimento recente del Parma è stato disastroso: nelle ultime sette partite, la squadra ha raccolto appena due punti, frutto di due pareggi contro Torino e Venezia, mentre l’ultima vittoria risale addirittura al 28 dicembre 2024, quando i gialloblù superarono il Monza per 2-1.

La situazione di classifica si è fatta drammatica, con il Parma scivolato al terzultimo posto, a -1 dall’Empoli, attualmente quartultimo. Arrivato sulla panchina ducale nel 2022, Pecchia ha guidato il Parma alla promozione in Serie A nel 2024, vincendo il campionato di Serie B.

L’inizio della stagione sembrava promettente, con le prestigiose vittorie contro Milan e Lazio, ma gli infortuni hanno presto minato il cammino della squadra. In particolare, la prolungata assenza per infortunio del giovane centrocampista Adrián Bernabé, fulcro del gioco, ha pesato notevolmente sulle prestazioni del Parma.

Serie A, Fabio Pecchia esonerato: chi potrebbe arrivare

A preoccupare la società è stato soprattutto il rendimento negli scontri diretti per la salvezza: nelle ultime sei gare, la squadra ha ottenuto un solo punto in casa contro il Venezia, subendo pesanti sconfitte contro Genoa, Lecce e Cagliari.

Stamattina Pecchia ha regolarmente diretto l’allenamento, prima di ricevere dalla società la comunicazione dell’esonero. Il presidente Kyle Krause, che ha acquistato il Parma nel 2020, è già in città per affrontare la crisi e scegliere il nuovo allenatore.

Tra i nomi in lizza per la panchina, spicca quello di Davide Ballardini, attualmente libero. Nel frattempo, il Parma si prepara alla delicata sfida di sabato in casa contro il Bologna, un match che potrebbe rivelarsi fondamentale per il futuro della squadra.

