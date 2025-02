Champions League, il sorteggio fa sorridere l’Inter: ecco tutti gli accoppiamenti

Champions League, si sono svolti oggi alle 12 i sorteggi per gli accoppiamenti degli ottavi della competizione. E sono arrivate notizie che fanno sorridere, almeno per ora, Javier Zanetti e Simone Inzaghi: l’Inter infatti è stata accoppiata al Feyenoord, e questo è importante non solo per la partita in sé. Ora i nerazzurri avranno la possibilità di “vendicare” i cugini rossoneri, eliminati proprio dal Feyenoord ai play off per l’accesso agli ottavi.

ULTIMA ORA: Sorteggio Champions League

L' Inter, negli ottavi di finale, affronterà il Feyenoord (4/5 e 11/12 marzo a Milano)



Un solo precedente tra le due squadre, semifinale di Coppa UEFA 2001/02, sconfitta interna per uno a zero ,,, continua su https://t.co/fIo59qCA9f pic.twitter.com/Yemz1jgShX — storiainter.com (@storiainter) February 21, 2025

Gli ottavi di finale si giocheranno il 4 o 5 marzo per l’andata, con il ritorno in programma una settimana dopo, al Meazza. Un appuntamento fondamentale per la squadra di Simone Inzaghi, che punta a ripetere l’impresa di du stagioni fa, quando arrivò in finale con il Manchester City.

Se i nerazzurri dovessero superare gli ottavi, ai quarti di finale si troverebbero di fronte la vincente del derby tedesco tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. L’eventuale semifinale potrebbe riproporre la sfida dell’anno del Triplete: in quella parte del tabellone infatti è presente il Barcellona.

L’unica certezza è che il Real Madrid, considerato uno dei favoriti per la vittoria finale, potrà essere affrontato solo in una possibile finale. Mentre l’incrocio con il Liverpool, altra squadra fra le più indicate dai bookmakers come possibile vincitrice della competizione, non sarebbe comunque stato possibile.

Intanto, il resto del tabellone ha proposto incroci davvero affascinanti. L’Arsenal dovrà vedersela con il Psv Eindhoven, squadra olandese che ha eliminato la Juve nei play off. Ma fra le partite spiccano i due derby spagnolo e tedesco: il Real se la dovrà vedere con l’Atletico, il Bayern con il Leverkusen, che nella sfida dei gironi ha battuto proprio l’Inter.

Champions League, il tabellone completo degli ottavi di finale

Bruges – Aston Villa

Borussia Dortmund – Lille

Real Madrid – Atletico Madrid

Bayern Monaco – Bayer Leverkusen

Psv Eindhoven – Arsenal

Feyenoord – Inter

Psg – Liverpool

Benfica – Barcellona

Il sorteggio ha delineato quindi un quadro affascinante e pieno di insidie per molti club. L’Inter, che sogna di tornare a giocarsi il trofeo dopo la finale di due anni fa, per arrivarci dovrà ritrovare la forma migliore. La squadra di Inzaghi ha già dimostrato di poter competere con le migliori d’Europa, vedremo se dopo le difficoltà di quest’ultimo periodo i nerazzurri sapranno risollevarsi.

