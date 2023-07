Maria Sofia Federico, finisce malissimo per lei alla Rocco Siffredi Accademy

Maria Sofia Federico ha completato il suo percorso all’interno della Rocco Siffredi Academy, come possiamo vedere da un video che sta circolando sul web. La partecipazione di Maria Sofia Federico a questo reality ha suscitato molte discussioni, ma alla fine sembra essere uscita dall’esperienza molto soddisfatta.

Maria Sofia Federico dopo l’esperienza all’Accademia di Rocco Siffredi

Nel video, Maria Sofia Federico si è mostrata entusiasta del suo percorso all’Accademia, definendolo una bellissima esperienza. Ha condiviso il suo carattere malinconico e le difficoltà che affronta ogni giorno, sottolineando come l’isolamento sia una tendenza naturale per lei. Tuttavia, durante il reality ha trovato un gruppo di ragazze che sono diventate come sorelle, con cui ha condiviso risate, scherzi e esperienze in vari ambiti, compresi quelli più platonici e sessuali.

I commenti positivi e le immagini inaspettate

Le sue parole hanno suscitato una reazione positiva tra le altre partecipanti dell’Accademia, che hanno annuito durante il suo discorso. Tuttavia, il video mostra anche immagini precedenti al diploma in cui Maria Sofia Federico si aggira da sola in una stanza mentre le altre ragazze chiacchierano tra di loro. Quando Malena entra nella stanza, Maria Sofia viene notata e complimentata, ma una delle professioniste presenti la colpisce accidentalmente senza neanche guardarla. Maria Sofia, visibilmente sorpresa, si rivolge nuovamente a Malena, ma viene ignorata a sua volta. Nonostante questa situazione contrastante, l’esperienza di Maria Sofia Federico all’Accademia di Rocco Siffredi si è conclusa con il diploma. Ora resta da scoprire quali saranno i prossimi passi della giovane.

Il messaggio di Maria Sofia

Maria Sofia Federico affronta il delicato argomento del sex work in un lungo messaggio accompagnato da un video di due minuti e 40 secondi, in cui condivide le sue esperienze personali e le sue riflessioni sulla questione. L’influencer rivela di aver ricevuto dagli stessi genitori un augurio affinché “Dio entrasse dentro di lei, per riportarla sulla retta via”, ma specifica che, se dovesse incontrare un suo coetaneo interessato a intraprendere la strada del sex work digitale, lo avvertirebbe sui rischi connessi. Maria Sofia sottolinea che le statistiche dimostrano che solo una minima percentuale di coloro che creano contenuti riesce a ottenere successo, smontando così il falso mito dei soldi facili. Essere coinvolto in questa professione comporta conseguenze, come la possibilità di essere licenziati o di non essere assunti, oltre alla necessità di dover affrontare la vergogna derivante dalla divulgazione non autorizzata di materiale personale.