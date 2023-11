Marco Liorni escluso da “Reazione a Catena”: la notizia è clamorosa

È arrivata poco fa una notizia bomba che riguarda l’amatissimo conduttore Rai, Marco Liorni: sembra che ci sarà un cambio di guardia a Reazione a Catena. Si tratta di un vero colpo di scena: il pubblico si era ormai affezionato a Liorni che ha condotto ben 600 puntate e con un totale di 5 edizioni. Che ne sarà di Marco Liorni e chi prenderà il suo posto al timone di Reazione a Catena?(Continua dopo le foto)

Marco Liorni via da “Reazione a Catena”, chi prenderà il suo posto

Sarà difficile accettare un nuovo volto al timone del programma al posto di Marco Liorni, ha condotto Reazione a Catena per più edizioni in assoluto. “Marco Liorni avrebbe continuato volentieri il suo impegno, forte anche dell’allungamento fino a dicembre e degli ascolti record”, si legge su Dagospia. Una scelta, quella di sostituirlo, che sarebbe stata presa in maniera inaspettata, visto che gli ascolti televisivi di questi mesi sono stati a dir poco straordinari. Pare però che la decisione in merito sia già stata presa dalla Rai. (Continua dopo le foto)

Pino Insegno alla guida di “Reazione a Catena”

Dopo il flop de Il Mercante in Fiera, il conduttore tramite il suo manager ha avanzato la proposta di diventare il nuovo volto di Reazione a Catena, format al quale sarebbe affezionato. Se la Rai accetterà questa proposta, allora non ci saranno conseguenze, altrimenti ci faremo sentire nelle sedi competenti”, ha tuonato qualche giorno prima Diego Righini, manager dell’artista. Sembra che la Rai abbia accettato Pino Insegno come nuovo volto del programma. “Il conduttore tra gennaio e giugno non intende stare fermo, dovrebbe ottenere la conduzione di una serata evento (in tema di celebrazioni) su Rai1 e un programma radiofonico su Radio Rai”, si legge su Dagospia. Che fine farà Marco Liorni? (Continua dopo le foto)

Marco Liorni alla guida di un altro quiz game

Quella di Marco Liorni non è una cacciata dalla tv pubblica: sembra infatti che il conduttore dovrà presentare un’altra trasmissione. Secondo Dagospia, Liorni approderebbe a L’Eredità in sostituzione di Flavio Insinna. È previsto quindi “lo spostamento di Liorni alla guida de L’Eredità”, per la quale la casa di produzione Banijay ha posto un veto su Pino Insegno. Quella di Liorni sarebbe “un’ipotesi che avrebbe ottenuto l’ok della casa di produzione Banijay e di Rai Pubblicità”.