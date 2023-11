Simona Branchetti, il nuovo fidanzato è un pezzo grosso: di chi si tratta

Simona Branchetti compagno. La conduttrice di “Morning News” non sarebbe più single. A rivelarlo è il portale Dagospia. Al momento, però, si tratta solo di un’indiscrezione e come tale da prendere con le pinze. Non ci sono le conferme ufficiali, infatti, da parte di Simona Branchetti e del suo presunto compagno. Lui sarebbe un “pezzo grosso” della televisione italiana. (Continua…)

Chi è Simona Branchetti

Simona Branchetti è una famosa giornalista e conduttrice televisiva. Si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna ed ha iniziato a lavorare come giornalista nel 2002 con il quotidiano La Voce di Forlì e altri giornali locali dell’Emilia-Romagna. Contemporaneamente figura anche in alcuni programmi d’intrattenimento di Odeon TV, Happy Channel e TMC.

Nel 2003 approda a Sky, nella redazione di Sky TG24, dove conduce il telegiornale nella fascia pomeridiana insieme a Marco Congiu. Resta a Sky fino al 2007, quando passa a Mediaset, dove inizialmente conduce l’edizione mattutina del telegiornale e poi passa all’edizione delle 13. Nel 2021 viene scelta per condurre “Morning News“, spin-off di “Mattino Cinque”. L’anno dopo ha condotto anche “Pomeriggio Cinque News”, anch’esso spin-off di “Pomeriggio Cinque”. (Continua…)

Le notizie sulla sua vita privata

In merito alla sua vita privata, Simona Branchetti è stata legata sentimentalmente dal 2008 al 2013 con il conduttore televisivo e radiofonico Federico Quaranta. Dopo la fine del matrimonio, nel 2016 lei ha iniziato a frequentare l’avvocato Carlo Longari, con il quale si è sposata l’anno successivo. Il matrimonio è durato fino al 2021. Attualmente sarebbe single, ma il portale Dagospia ha lanciato un’incredibile indiscrezione: la famosa conduttrice televisiva avrebbe ritrovato il sorriso accanto ad un “pezzo grosso” della televisione italiana. (Continua…)

Simona Branchetti compagno: chi è

Stando ad un’indiscrezione lanciata dal portale Dagospia, Simona Branchetti avrebbe ritrovato il sorriso accanto Uberto Fornara. Si tratta dell’amministratore delegato della Cairo Communication, nonché uomo di fiducia di Urbano Cairo, patron di La7. Si tratta però di un’indiscrezione e come tale da prendere con le pinze. Attendiamo conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.