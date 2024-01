Marco Liorni, arriva la decisione della Rai: svolta improvvisa su “L’Eredità”

La nuova stagione de “L’Eredità” è partita col botto, anche grazie alla nuova guida affidata a Marco Liorni. Il famoso conduttore televisivo è passato da “Reazione a catena” a “L’Eredità”. La Rai, per premiare gli ottimi ascolti ottenuti dal noto quiz televisivo, ha preso una decisione improvvisa. Si tratta di una vera e propria svolta per il programma di Rai 1 e per Marco Liorni. (Continua…)

Tutto su “L’Eredità”

“L’Eredità” è un programma televisivo di genere game show e va in onda su Rai 1 nella fascia preserale dal 29 luglio 2002. Il programma prevede una sfida tra alcuni concorrenti in diverse prove, fino ad arrivare alla proclamazione del vincitore della puntata che potrà così accedere alla fase finale del gioco, la ghigliottina. Il quiz televisivo è stato Ideato da Amadeus e Stefano Santucci ed è basato sul format argentino “El legado”. Sin dai suoi esordi, il programma ha avuto un enorme successo e con oltre 5000 puntate è il quiz più longevo della televisione italiana. (Continua…)

Marco Liorni nuovo conduttore de “L’Eredità”

Dopo l’addio di Flavio Insinna, la Rai ha scelto di affidare “L’Eredità” a Marco Liorni. Il famoso conduttore televisivo è reduce dal successo ottenuto con “Reazione a catena”. La Rai ha deciso di premiarlo, affidandogli la conduzione del famoso quiz televisivo preserale. La scelta si è rivelata azzeccata. Le prime puntate della nuova stagione de “L’Eredità”, infatti, si sono rivelate un autentico successo. Adesso per Marco Liorni e per il programma è in arrivo una vera e propria svolta. (Continua…)

La svolta improvvisa

Stando ad un’indiscrezione lanciata da TvBlog, la Rai avrebbe deciso di puntare su alcune puntate speciali de “L’Eredità”, che saranno trasmesse il sabato in prima serata. Le puntate speciali dovrebbero andare in onda dopo la fine del Festival di Sanremo 2024, in particolare il 17 e il 24 febbraio e il 2 marzo. Tre appuntamenti serali con la trasmissione, che spera di ottenere consensi sempre più marcati.