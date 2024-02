Ieri pomeriggio, Mara Venier ha condotto una puntata speciale di “Domenica In” dedicata alla settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo. La conduttrice era in diretta dall’Ariston e sul palco accanto a lei sono saliti tutti i trenta big, compresa la vincitrice Angelina Mango. La Venier, però, è stata aspramente criticata per quanto avvenuto sul palco, tanto che la conduttrice è stata costretta a bloccare i commenti sui social. (Continua…)

Leggi anche: Mara Venier interrompe “Domenica In” per fare un annuncio: è bufera

Leggi anche: Sanremo, Emma e quelle parole dette prima di cantare: in pochi hanno sentito

“Domenica In” e lo speciale su Sanremo 2024

Ieri pomeriggio, dal teatro Ariston, è andata in onda una puntata speciale di “Domenica In”, programma condotto da Mara Venier su Rai 1. La conduttrice ha dedicato l’intera puntata alla settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo, tenendo compagnia ai telespettatori dalle ore 14:00 fino alle 20:00. Sei ore di diretta, intervallate da alcune edizioni del telegiornale, oltre alle pubblicità. La Venier ha accolto sul palco tutti i trenta big di Sanremo 2024, compresa la vincitrice Angelina Mango. I cantanti si sono esibiti con il loro brano ed hanno risposto alle domande dei presunti in studio. (Continua…)

Leggi anche: Sanremo, ecco perché Lino Banfi non ha mai riso durante la finale

Leggi anche: Emma, beccata con il famoso cantante dopo Sanremo: cosa c’è tra loro due

L’intervento di Dargen D’Amico e di Ghali

Particolare interesse ha riscosso l’intervento di Dargen D’Amico e di Ghali sul palco dell’Ariston. Il primo ha cercato di sensibilizzare i telespettatori e i presenti sul tema dell’immigrazione, ma è stato bloccato da Mara Venier con la “scusa” che l’argomento era molto importante e sarebbe servito maggiore tempo a disposizione. Ghali, invece, ha utilizzato il palco per lanciare un messaggio contro il genocidio a Gaza. La Rai ha risposto con un comunicato, letto proprio da Mara Venier durante la diretta di “Domenica In”. (Continua…)

Critiche per la conduttrice

Dopo la fine della puntata di ieri di “Domenica In”, Mara Venier è stata costretta a bloccare i commenti sui social. I telespettatori, infatti, non hanno gradito il modo con cui ha bloccato Dargen D’Amico che parlava di immigrazione e soprattutto il comunicato letto sul palco dell’Ariston sul caso Ghali. “Un gesto disgustoso” – secondo qualcuno – “Non tutti possono permettersi di dissentire, purtroppo. Ma chi ha i mezzi, la popolarità e un cuscinetto dorato su cui posare il sedere la sera, ha il dovere morale di prendere una posizione e dissociarsi. Questo comunicato stampa è l’aberrazione totale!“.