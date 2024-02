Emma, beccata con il famoso cantante dopo Sanremo: cosa c’è tra loro due

Emma Marrone è stata una delle protagoniste della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo. L’artista era in gara con il brano “Apnea”. Nonostante non sia riuscita a raggiungere posizioni alte in classifica, Emma ha dichiarato a “Domenica In” di essere molto felice per l’esperienza all’Ariston. Dal punto di vista sentimentale, invece, la cantante è stata beccata in compagnia di un collega subito dopo il Festival di Sanremo. (Continua…)

Festival di Sanremo, Emma si classifica al 14° posto

Emma Marrone si è classificata al quattordicesimo posto al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Apnea“. L’artista non è riuscita a convincere il pubblico della kermesse musicale e la sala stampa, mentre il suo pezzo è molto passato in radio. Ospite dello speciale Sanremo di “Domenica In”, Emma ha dichiarato che, nonostante il quattordicesimo posto, è molto soddisfatta del suo percorso all’Ariston. La cantante, dopo un periodo di buio, è pronta per ripartire con il suo percorso artistico. (Continua…)

Emma beccata con il famoso cantante

A quanto pare, Emma Marrone a Sanremo “si è data da fare”, e non solo sul palco dell’Ariston. Come confessato a “Domenica In”, dopo la finale di Sanremo 2024 ha deciso di staccare un po’ la spina ed è andata ad una festa, andando a dormire praticamente la mattina dopo. La Marrone, inoltre, sarebbe stata beccata in compagnia di un famoso cantante. Oltre alla carriera artistica, dunque, anche la vita sentimentale potrebbe avere una svolta. (Continua…)

Emma e Tedua beccati insieme

Durante le cinque serate del Festival di Sanremo, Emma Marrone si è lasciata andare ad alcuni apprezzamenti sul noto cantante Tedua, che si è esibito sulla nave da crociera attraccata nel porto di Sanremo. I due, inoltre, sono stati beccati insieme sabato dopo la serata finale del Festival di Sanremo. A “Domenica In”, Emma aveva lasciato intendere di aver trascorso la serata in compagnia di qualcuno, ma non aveva rivelato chi. Adesso quel qualcuno ha un nome, un cognome e un nome d’arte: si tratta di Mario Molinari, in arte Tedua.