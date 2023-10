Emma Marrone rompe il silenzio su Kanye West: cos’è successo tra loro due

Emma Marrone e Kanye West, chi lo avrebbe mai detto? La cantante italiana ha raccontato del suo incontro avvenuto per caso con uno dei rapper americani più amati del mondo della musica. Ospite a Say Waaad?, Emma ha ricordato di un episodio in cui i due si sono ritrovati a cena insieme e Kanye, all’epoca fidanzato, le ha fatto delle avanches.

Emma Marrone e Kanye West, cosa è successo tra loro

Ospite al programma radiofonico Say Waaad?, una delle cantanti più amate dal pubblico italiano, Emma Marrone, ha raccontato di quella cena avvenuta in Salento nel 2015 dove il famoso rapper americano, Kanye West ci ha provato con lei. Il rapper all’epoca era fidanzato con la più nota delle influencer: Kim Kardashian.Tutto è iniziato quando una sua cara amica le ha telefonato perché, preoccupata di fare una brutta figura con il suo illustre ospite, le ha chiesto una mano in cucina:

“Siamo in Salento, mi chiama questa mia amica Valentina e mi dice: “Vieni a casa che Kanye West sta arrivando”. Prendo la macchina, vado da lei. Citofona, è Kanye. Sale questo tipo, ci presentiamo, viene con il marito di Vale che è un batterista americano. Iniziamo a cazzeggiare, poi mi dice che ha fame. Apre il frigo e non c’era praticamente nulla, mi sono inventata una pasta con pomodorini freschi. Lui è un pò preso da questa situazione di me ai fornelli, ma ha mangiato da solo.” (continua dopo la foto)

Kanye West ci ha provato con Emma Marrone

Ai microfoni del programma di Michele Caporusso, Emma ha ricordato la serata passata con Kanye West e quando il conduttore le ha fatto la battuta: “Ho sentito che è un pò provolone”, riferendosi a Kanye, la cantante ha risposto: “Ci ha provato un pochino, sì, non dico altro perché sono una signora. Diciamo che ha fatto delle avanches verbali. Non gliel’ho data, state sereni“

Questo racconto non è poi così “nuovo”, dato che era stato già raccontato dall’artista durante un episodio del podcast Muschio Selvaggio. La storia era pressoché identica ma all’epoca aveva aggiunto un piccolo retroscena: “Non gli ho detto che faccio musica, avrà pensato che fossi una sfigata che stava lì, mi vergognavo. Si ricorderà più della pasta che di me. Lui si appiccava abbastanza.”