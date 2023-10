In questi giorni non si fa altro che parlare delle assenze di Belén Rodriguez dai programmi in cui promettono la sua presenza. La showgirl argentina non rilascia dichiarazioni in merito alle voci che parlano di presunti problemi di salute che la stanno affliggendo in questo periodo, anche se le critiche sono dietro l’angolo, ma a difenderla ci hanno pensato i fan ed i suoi amici più stretti.

Belen Rodriguez assente a Domenica In: cosa succede alla conduttrice

Il primo a criticare ed ad ironizzare sullo stato di salute di Belén è stato Alessandro Cattelan, che, durante un collegamento a La Volta Buona, ha annunciato che la soubrette non sarebbe stata presente durante la prima puntata del suo talk show, Stasera c’è Cattelan, in onda in seconda serata su Rai2. Proprio durante la messa in onda però, il conduttore ha mostrato al pubblico una foto pubblicata dalla Rodriguez su Instagram, di un bicchiere di whisky e alcuni sigari, come a far intendere che l’assenza non sia dovuta a problemi di salute.

Il gesto di Cattelan non è piaciuto ai fan di Belén, che l’ hanno ritenuto offensivo e fuori luogo visto il brutto periodo che la showgirl sta affrontando. A difenderla ci ha pensato anche Fabrizio Corona, che ospite a Domenica In ha confermato che Belén non sta bene e va lasciata in pace, anche per questo ha dato forfait anche a Mara Venier. (continua dopo la foto)

Fabrizio Corona a Domenica In

Ospite a Domenica In, Fabrizio Corona, che in difesa di Belén ha dichiarato: “Magari Belen non sta bene, avrebbe bisogno di un aiuto ma non entro nel merito… Sai che non sta bene, evita, no? Anche la tua amica Sabrina Ferilli l’ha difesa, e ha fatto bene.” In risposta Mara Venier ha voluto precisare: “Belen verrà, appena ha voglia di venire”.

L’esperto di gossip Alessandro Rosica, ha pubblicato un post su Instagram che dice:”Purtroppo molti di voi mi state facendo notare quanto Belen stia dimagrendo. Le auguro di riprendersi nonostante tutto”. Poi ha anche lanciato una frecciatina a Cattelan, spiegandogli che non è detto che se una donna sorseggia un drink, o sorride vuol dire che sta bene. Poi Rosica ha spiegato che Belén “non sta bene, sta lottando con un vero e proprio diavolo che l’ha sempre tormentata.” Intanto i fan sono davvero preoccupati per la showgirl e sperano che si rimetta presto.