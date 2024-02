Sanremo, ecco perché Lino Banfi non ha mai riso durante la finale

Lino Banfi era seduto in prima fila durante la finale del Festival di Sanremo 2024. Il conduttore e direttore artistico Amadeus è sceso in platea per salutarlo e tributargli un applauso. L’attore, però, per tutta la serata non è apparso entusiasta e non sorrideva nemmeno alle battute di Fiorello. Molti, dunque, si sono chiesti il motivo della sua espressione facciale. Ieri è stato proprio lui a spiegarlo a “Domenica In”. (Continua…)

Lino Banfi in prima fila a Sanremo

Durante la serata finale della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo, Lino Banfi era seduto in prima fila accanto a Mara Venier e Alberto Matano. Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse musicale, è sceso in platea per salutarlo e tributargli un applauso. Banfi ha seguito tutta la serata, fino alla proclamazione del vincitore, avvenuta a notte inoltrata. Banfi, però, non è apparso particolarmente divertito e sui social la sua espressione è diventata un meme. Molti si sono chiesti perchè non abbia sorriso alle battute dei due conduttori del Festival di Sanremo, Amadeus e Fiorello. (Continua…)

La spiegazione a “Domenica In”

Ieri Lino Bandi è stato ospite della trasmissione “Domenica In”, condotta da Mara Venier su Rai 1. L’attore ha spiegato il motivo per il quale non ha riso durante la serata finale del Festival di Sanremo: “Io ieri sera ero seduto in prima fila, un posto bellissimo avranno pensato tutti, vicino a Mara Venier e ad Alberto Matano. Io invece stavo proprio dietro il maestro De Amicis. Ho visto tutto il Festival di ieri sera secondo le cervicali e le scapole omerali del maestro. Che c***o ho capito? Niente! Quindi quando mi dicono ‘perché non ridi?’, che c***o devo ridere che non capisco quello che succede?”. (Continua…)

La critica ai giovani

Durante la puntata di “Domenica In”, Lino Banfi ha fatto anche una critica ai cantanti più giovani: “Perché tutti i giovani che cantano mettono il microfono davanti la bocca e non si capisce niente? Non possiamo leggere neanche il labiale! Prima mettono il microfono davanti la bocca e poi urlano, noi vecchi non capiamo niente!”.