Mangiano una torta e finiscono in ospedale: cosa c’era dentro

I fatti che stiamo per raccontarvi vi lasceranno completamente senza parole. Questa storia sembra essere la trama perfetta per una serie televisiva crime, eppure questa volta è tutto vero e “l’incidente” è avvenuto nel nostro bel Paese, dove alcuni operari sono finiti in ospedale dopo aver mangiato una torta con un contenuto davvero molto particolare. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Tragedia nel calcio, muore in campo a 25 anni: “Crollato mentre correva”

Leggi anche; Tragedia in tangenziale, motociclista viene catapultato nella corsia opposta

Leggi anche: Tragedia ad Alessandria, l’ex calciatore muore in un incendio: la comunità in choc

Leggi anche: Tragedia in Italia, trovati due cadaveri in un garage

Brescia, mangiano una torta e finiscono in ospedale: i fatti

Una pausa pranzo “sui generis” in azienda è finita con quattro operai intossicati, di cui tre finiti in ospedale. I fatti, come riportato da Today, sono avvenuti nel primo pomeriggio di ieri, martedì 26 Marzo 2024, in una ditta di Mairano, in provincia di Brescia: quattro lavoratori si sono sentiti male poco dopo le 15 dopo aver ingerito una torta alla marijuana condivisa per concludere il pasto. Uno di loro ha addirittura perso conoscenza ed è stato ricoverato in codice rosso al Civile di Brescia, con l’allarme che poi è rientrato nel giro di poche ore. Il più giovane degli operai coinvolti ha 23 anni, il più anziano 35: altri due di 24 e 28. Sul posto l’automedica e ambulanze dei volontari di Roncadelle e di Trenzano.

Come riporta BresciaToday, il mea culpa di chi ha portato la torta ha svelato subito il mistero dell’intossicazione pomeridiana: una dose troppo forte di “erba” nel dolce mangiato a fine pasto. A detta degli stessi protagonisti, non si sarebbe nemmeno trattato di marijuana “vera”, ossia quella illegale, ma di cannabis “light”, quella in libera vendita perché a basso contenuto di thc. (Continua a leggere dopo le foto)

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”