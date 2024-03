Tragedia nel calcio, muore in campo a 25 anni: “Crollato mentre correva” – Ancora lutto nel mondo nel calcio. A perdere la vita un giocatore di soli 25 anni, che è caduto a terra all’improvviso durante una partita che si svolgeva il 24 marzo. (continua a leggere dopo le foto)

Ancora un decesso inatteso nel calcio. La Francia è sotto choc per la morte in campo di un giocatore di soli 25 anni, Jordan Doekoe, collassato a terra domenica 24 marzo 2024, durante una partita nella categoria dei dilettanti. (continua a leggere dopo le foto)

Ancora una tragedia nel calcio, questa volta in Francia, dove è stata annunciata la morte in campo di un giocatore di soli 25 anni, Jordan Doekoe, collassato a terra domenica 24 marzo, durante una partita nella categoria dei dilettanti. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso, ma purtroppo per lui non c’è stato niente da fare. “È crollato a terra all’improvviso, mentre correva”, ha raccontato il presidente della squadra del giovane, l’AS Villey-Saint-Étienne , Eric Lecler, che era presente alla gara.

