Manchester United, per la panchina c’è Amorim: arriverà dallo Sporting Lisbona

Il Manchester United, dopo l’esonero di Erik Ten Hag, per il futuro della sua panchina ha puntato gli occhi su Ruben Amorim, attuale allenatore dello Sporting Lisbona e campione di Portogallo in carica. I Red Devils hanno avviato contatti serrati con il club portoghese, e sono pronti a fare un sacrificio ecoomico per ingaggiare il 39enne tecnico lusitano.

🚨🔴 BREAKING: Manchester United are set to pay €10m exit clause for Rúben Amorim to become new manager, here we go!



Sporting confirm formal communication received from #MUFC for Amorim to be appointed.



Amorim has already said yes to Man Utd proposal and project. pic.twitter.com/v17tR1oqlm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2024

Secondo quanto riportato da The Athletic, Amorim ha già espresso la sua disponibilità a guidare lo United, e il club inglese è pronto a versare la clausola rescissoria di circa 10 milioni di euro prevista nel contratto che l’allenatore ha siglato con lo Sporting. Il comunicato ufficiale del club portoghese ha confermato che i Red Devils intendono procedere con il pagamento della clausola, in conformità con le normative europee. Amorim ha superato la concorrenza di altri nomi di spicco, come quello di Xavi.

La sua carriera da allenatore è caratterizzata da risultati impressionanti con il Braga e poi con lo Sporting Lisbona, che ha portato alla conquista del titolo portoghese dopo 19 anni di digiuno. La sua capacità di valorizzare i giovani talenti e ottenere risultati in tempi brevi si allinea con l’obiettivo dei Red Devils di costruire una squadra competitiva e sostenibile.

Manchester United, Amorim per aprire un nuovo ciclo

Il club inglese è convinto che l’arrivo di Amorim possa dare una svolta alla stagione e segnare l’inizio di un nuovo ciclo. Dopo diverse esperienze deludenti e scelte tecniche poco fruttuose, lo United punta a ritrovare stabilità e tornare ai vertici della Premier League.

Non è peraltro la prima volta che il nome di Amorim circola tra i grandi club europei. Il Liverpool lo aveva considerato per sostituire Jurgen Klopp e il West Ham per prendere il posto di David Moyes, ma in entrambe le occasioni le trattative non si erano concretizzate. Ora, con lo United, Amorim potrebbe scrivere un nuovo capitolo della sua carriera in uno dei club più prestigiosi del mondo.

