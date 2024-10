Claudio Ranieri alla Roma è già più di una semplice suggestione: il club dei Friedkin starebbe pensando al decano degli allenatori come guida tecnica, con un doppio ruolo. Il Corriere dello Sport rilancia l’ipotesi e analizza la posizione sempre più critica di Ivan Juric, reduce da una pesante sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina e al centro di tensioni con lo spogliatoio. Per l’allenatore croato, il prossimo match contro il Torino, nel turno infrasettimanale di giovedì, potrebbe rivelarsi decisivo.

Un possibile ritorno di Daniele De Rossi è l’idea che troverebbe più consenso tra squadra e tifosi, ma secondo il Corriere non è un’opzione concreta al momento, nonostante l’ex capitano abbia firmato un contratto triennale pochi mesi fa. La vera ipotesi dei Friedkin sembra portare a Claudio Ranieri, con un possibile incarico d’ufficio che gli consentirebbe di fungere da collegamento tra società e squadra. Tuttavia, il giornale romano non esclude che, in assenza di un altro allenatore di peso per un eventuale post-Juric, i Friedkin possano affidare a Ranieri la guida della squadra fino a giugno, per poi mantenerlo a Trigoria come direttore tecnico.

Leggi anche: