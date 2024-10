Home | Pallone d’oro, Ancelotti miglior allenatore. Ma alla cerimonia lui non c’è, come tutto il Real Madrid

Pallone d’oro, Carlo Ancelotti è stato incoronato miglior allenatore dell’anno durante la cerimonia di consegna del prestigioso premio a Parigi. Il MIster dei blancos ha superato nomi illustri come quelli di Guardiola, Scaloni e dell’italiano Gasperini, protagonista della splendida cavalcata dell’Atalanta in Europa League.

I want to thank my Family, my President, my Club, my Players and above all Vini and Carvajal. pic.twitter.com/bdMJQmTflx — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) October 28, 2024

Il tecnico di Reggiolo, però, non era presente. Ancelotti, infatti, ha scelto di disertare il gala organizzato da France Football e Uefa, ed è rimasto a casa insieme a tutto lo staff del Real Madrid. La scelta del club spagnolo di boicottare l’evento è stata una forma di protesta per la mancata vittoria del Pallone d’Oro da parte di Vinicius.

Alla fine a prevalere è stato Rodri, protagonista di una stagione eccezionale con la Spagna e con il suo club, il Manchester City. La sconfitta di Vinicius ha spinto i madrileni, incluso il presidente Florentino Perez, a restare in Spagna, in una manifestazione di aperto disappunto per l’esito delle votazioni.

Pallone d’oro, i post “taglienti” di Ancelotti e Vinicius

Ancelotti ha affidato il suo pensiero ai social, con un tweet polemico che ha fatto scalpore: “Voglio ringraziare la mia famiglia, il mio presidente, il mio club, i miei giocatori e soprattutto Vinicius e Carvajal“.

Un chiaro messaggio di solidarietà ai suoi calciatori, in particolare a Vinicius, autore di una stagione strepitosa ma non sufficiente a convincere la giuria del Pallone d’Oro. Anche il giovane talento ha commentato il secondo posto con un messaggio velenoso: “Farò 10 volte meglio se necessario. Non sono preparati“.

La decisione del Real Madrid non è passata inosservata e ha suscitato discussioni e critiche. Anche l’ex del ct della Spagna, Luis de la Fuente, ha espresso il suo disappunto: “Non è un bene per il calcio che una realtà come il Real Madrid non sia presente a un gala di questa portata. Ognuno prenda le decisioni che deve prendere, ma mi piacerebbe veder rappresentato tutto il calcio mondiale e spagnolo“.

