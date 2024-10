Pallone d’oro, clamorosa protesta del Real Madrid: nessuno andrà alla cerimonia

Pallone d’oro, clamorosa protesta del Real Madrid al Theatre du Chatelet: i blancos hanno deciso di boicottare la cerimonia di consegna in programma a Parigi. La decisione del club spagnolo arriva dopo aver scoperto che il vincitore non sarà Vinicius Junior, secondo l’opinione comune il principale favorito per il prestigioso premio.

🚨 Pallone d'oro, clamoroso colpo di scena: non ha vinto Vinicius e né il brasiliano né il Real Madrid saranno presenti alla cerimonia. Il Pallone d'Oro lo vincerà RODRI 🏆 pic.twitter.com/1U0uaRyhBN — Daniele Mari (@marifcinter) October 28, 2024

Secondo le indiscrezioni riportate da Marca e RMC Sport, il trofeo andrà al centrocampista del Manchester City, Rodri, una scelta che ha scatenato il disappunto dei Blancos. Tra gli assenti, oltre a Vinicius, ci saranno anche il tecnico Carlo Ancelotti, candidato come miglior allenatore, e Jude Bellingham, stella emergente del club e inserito nella lista dei 30 finalisti per l’ambito premio.

Mancheranno anche altri candidati del Real come il portiere Andrij Lunin, in lizza per il trofeo Yashin, e Arda Guler, in gara per il trofeo Kopa. Carlo Ancelotti ha voluto esprimere apertamente il suo sostegno a Vinicius. “Vinicius sarà il prossimo Pallone d’Oro, non ho dubbi” ha affermato il tecnico italiano, che ha scelto di non presenziare a Parigi.

Pallone d’oro, Ancelotti non va a Parigi

Ancelotti, che avrebbe avuto la possibilità di aggiudicarsi il trofeo di miglior allenatore, ha preferito unirsi alla protesta del club, guidato dal presidente Florentino Perez.

Questa diserzione senza precedenti rappresenta un gesto di forte dissenso nei confronti del verdetto della giuria e una chiara presa di posizione del Real Madrid, che lascia trasparire un clima di tensione e malcontento dei Blancos nei confronti degli l’organizzatori del premio.

