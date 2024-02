Mamma incendia la casa e muore insieme ai 4 figli: lascia un ultimo messaggio

La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente senza parole. Sembra la trama di una serie crime, dopo la protagonista cede alle difficoltà della vita compiendo un ultimo atroce gesto. Una mamma di 39 anni ha deciso di dare fuoco alla sua casa e di togliersi così la vita insieme ai suoi quattro figli. Prima di compliere il folle gesto ha lasciato un ultimo messaggio spiegando il perché di questa sua scelta. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Tragedia nel calcio: il giovane muore a soli 20 anni

Leggi anche: Tragedia in Italia, ci sono morti e dispersi: cos’è successo

Leggi anche: Terribile schianto: studenti di 17 e 15 anni vengono travolti da un camion

Leggi anche: Tragedia sulla metro in Italia, donna investita e uccisa

Mamma incendia la casa e muore insieme ai 4 figli: l’ultimo messaggio

I fatti che stiamo per raccontarvi sono avvenuti oltreoceano. Un incendio ha causato la morte di 4 bambini e della loro mamma, responsabile della tragedia che ha sconvolto i padri dei piccoli e la comunità di Ferguson, nel Missouri, Stati Uniti. Come riportato da diverse fonti locali e ripreso da Leggo, Bernadine “Birdie” Pruessner, 39 anni, ha dato fuoco a un materasso mentre era in casa con i figli. Nella tragedia, avvenuta lunedì 19 Febbraio 2024, hanno perso la vita le gemelle Ellie e Ivy Pruessner di 9 anni, Jackson Spader, di 5 anni e Millie Spader, di 2. Dopo le prime indagini, mercoledì gli investigatori hanno giudicato l’incendio come un caso di omicidio-suicidio. Infatti, la donna, come è stato rivelato dalla Polizia, poco prima di appiccare l’incendio intorno alle quattro del pomeriggio, ha pubblicato un post sui social con un messaggio davvero molto inquietante.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”