Il maltempo che imperversa sulla nostra Penisola continua a fare danni; a Pozzuoli un'enorme voragine si è aperta sulla strada durante la scorsa notte.

Maltempo in Campagna, Pozzuoli colpita dal temporale

La regione Campania è stata colpita nelle ultime ore da un violento temporale che ha causato diversi danni. L’evento atmosferico è stato di grande portata con un grande accumulo d’acqua accompagnato da tuoni e fulmini. La zona più colpita è stata quella di Pozzuoli, a una ventina di km da Napoli.

In particolare, nella frazione di Arco Felice, una grande voragine si è aperta in mezzo alla strada, creando pericoli e disagi per i residenti e conseguenze sulla viabilità e sul traffico locale. Le immagini impressionanti mostrano parte del manto stradale collassato probabilmente per causa di infiltrazioni d'acqua.

Si apre una voragine su strada ad Arco Felice

A rendere noto l’accaduto, dopo le segnalazioni preoccupate di alcuni cittadini, è stato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli. Sui social, Borrelli ha condiviso le immagini della grande voragine apertasi a Pozzuoli, accompagnate da un messaggio in cui ha denunciato la gravità della situazione, chiedendo un intervento immediato delle autorità per mettere in sicurezza l’area e prevenire ulteriori incidenti dovuti al maltempo.

