Meteo Giuliacci: l’autunno è alle porte e con il suo arrivo assisteremo ad una fase estremamente piovosa con anche un calo delle temperature. Questa fase sarà interrotta da un cambio delle condizioni meteo nei giorni successivi. Il Colonello è stato contattato da Fanpage e interrogato in merito alle previsioni e alle tendenze dei prossimi giorni. Vediamole nel dettaglio. (Continua a leggere dopo la foto…)

Estate finita, piogge e fresco sulla Penisola

L’estate è finita, almeno dal punto di vista climatico, e in pochi se lo aspettavano. Gli ultimi anni ci avevano abituati a un prolungamento della bella stagione fino a fine settembre e ottobre inoltrato, tanto che c’è chi ritiene queste giornate come un’anomalia. Tuttavia, secondo quanto riportato dal sito Fanpage, il colonnello Giuliacci ha voluto dare una risposta a queste perplessità facendo luce sul quadro climatico attuale che ha sorpreso molti per le frequenti piogge e per il calo repentino delle temperature. In realtà, come dice l’esperto, non è nulla di strano. “Questo mese di settembre ci sorprende perché è un settembre vecchio stile. – ha ricordato il colonnello Giuliacci. (Continua a leggere dopo la foto…)

Meteo Giuliacci, è tornato “l’autunno di una volta”

“L’autunno, dal punto di vista climatico, comincia proprio il primo settembre e quest’anno si sta comportando da vero autunno. – ha continuato l’esperto – Non dimentichiamo che le grandi alluvioni che abbiamo avuto 20 o 30 anni fa si sono verificate a settembre tra Piemonte, Liguria e Lombardia. Adesso non se ne vedono più per fortuna perché l’autunno negli ultimi 10 anni è stato poco piovoso”. L’autunno sul nostro paese, dunque, “È partito come dovrebbe partire e cioè con molte piogge – ha spiegato Giuliacci cogliendo l’occasione per enunciare le previsioni meteo dei prossimi giorni -. E questa fase più autunnale proseguirà, perché avremo almeno altre tre fasi piovose”. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

