Un asteroide passerà vicino alla terra, l’avviso della Nasa: “Potenzialmente pericoloso

L’asteroide 2024 ON, grande più o meno quanto un grattacielo, passerà vicino alla Terra martedì 17 settembre, sfrecciando a una velocità di quasi 32.000 km/h. L’asteroide è classificato come “potenzialmente pericoloso” dalla NASA e sta per sfiorare il nostro Pianeta.

Un asteroide passerà vicino alla terra

La NASA ha recentemente diramato un avviso riguardante l’asteroide 2024 ON, una roccia spaziale di dimensioni gigantesche, che oggi, martedì 17 settembre2024 passerà a breve distanza dalla Terra. Secondo quanto riportato dal Jet Propulsion Laboratory (JPL) dell’agenzia spaziale statunitense, l’asteroide ha un diametro di circa 290 metri e “sfiorerà” il nostro pianeta ad una distanza inferiore a 1 milione di chilometri, ossia 2,6 volte la distanza media dalla Luna. Sfreccerà a una velocità di quasi 32.000 km/h (circa 26 volte la velocità del suono). (continua dopo la foto)

L’avviso della Nasa

L’asteroide è stato individuato per la prima volta dal programma di osservazione degli oggetti vicini alla Terra (NEO) della NASA, che monitora costantemente i corpi celesti potenzialmente pericolosi. Il Virtual Telescope Project ha già immortalato l’asteroide il 9 settembre, quando viaggiava a circa 40.000 chilometri orari.

A causa delle sue dimensioni, qualora entrasse in rotta di collisione con la terra, la roccia spaziale non potrebbe essere completamente distrutta dalla forza di attrito scatenante dal contatto con l’atmosfera, riuscendo forse ad arrivare a contatto con il suolo e provocando danni considerevoli. Pertanto, l’asteroide viene fatto rientrare nella classificazione di “oggetto potenzialmente pericoloso”. Tuttavia, gli esperti assicurano che non vi sia alcun rischio di collisione con la Terra sulla sua traiettoria attuale. Il transito dell’asteroide ON 2024 non rappresenta, quindi, alcun pericolo di collisione per la Terra, in quanto si troverà a circa 1 milione di chilometri dal nostro pianeta nel momento del suo massimo avvicinamento.

