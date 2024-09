Home | Jovanotti devastato per la morte di Luca Salvadori: il ricordo sui social

La morte di Luca Salvadori ha letteralmente lasciato tutti di stucco. Un dolore immenso per la sua famiglia, ma anche per tutti quelli che lo conoscevano. Un destino crudele che si è accanito su un ragazzo così giovane. Anche il cantante Jovanotti, che conosceva il padre, è distrutto per la morte del giovane motociclista. Il messaggio pubblicato sui social è molto emozionante. (Continua…)

Leggi anche: Luca morto nell’incidente in pista, il dolore della fidanzata Veronica

Leggi anche: Auto sulla folla, perde il controllo e si schianta: 12 coinvolti

La morte di Luca Salvadori

Il mondo dei motori sconvolto dalla morte del pilota Luca Salvadori. Egli è scomparso all’età di 32 anni in seguito ad un incidente avvenuto sabato sera a Frohburg, in Sassonia, durante la tappa tedesca della storica International Road Racing Championship (IRRC). Inutile la corsa in ospedale, le ferite riportate nel sinistro erano troppo gravi. Salvadori è morto nella notte. Dopo la sua scomparsa sui social sono spuntati tantissimi messaggi di cordoglio, tra cui anche quello di Jovanotti. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)