Maignan: “Sono il più forte portiere al mondo? Non ti dirò di no”

Mike Maignan ha rilasciato un'intervista a GQ Italia. Il portiere rossonero si sta confermando su livelli altissimi anche in questa stagione e ormai su di lui ci sono ben pochi dubbi. A tal punto che lo stesso ex Lille ammette di poter essere il più forte di tutti.

Mike Maignan completa le operazioni di riscaldamento prima del fischio di inizio (Photo by Omar Vega/Getty Images)

L’avvio di stagione del Milan non è stato certamente entusiasmante: l’Inter è scappata in testa alla classifica e il sogno Champions League si è esaurito già alla fase a gironi. Se c’è qualcuno che però ha sempre dato il massimo per non sfigurare e – anzi – ha salvato spesso e volentieri le sorti del Diavolo, questo è sicuramente Mike Maignan. Il portiere rossonero si sta confermando anche in questa prima metà d’annata sportiva su ottimi livelli. L’ex Lille ha rilasciato un’intervista ai microfoni di GQ Italia:

“Io non mi sento un portiere spettacolare: cerco di fare le cose nel modo più semplice possibile. La qualità migliore che un portiere deve avere? La mentalità. La mia filosofia, scritta anche sui miei guanti e sui miei scarpini, è “foi discipline travail patiente et humilité”. Significa “fede, disciplina, lavoro, pazienza e umiltà”: è questa la mia mentalità quotidiana“.

La fiducia nei propri mezzi

Maignan ha dichiarato che aveva lavorato molto duramente per essere dove è oggi. Ha aggiunto che, in un certo senso, si aspettava di raggiungere quei livelli e che crede nel duro impegno quotidiano, avendo fiducia nel suo lavoro.

Alla domanda se si sentisse il portiere migliore del mondo, Maignan ha risposto con onestà: “Non ti dirò di no… (ride, ndr). Ci sono un sacco di portieri molto forti in circolazione, per questo continuo a lavorare sodo. Io comunque guardo solo me stesso: conosco le mie potenzialità, il meglio che posso dare”.