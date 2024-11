Lutto nello sport, il campione italiano muore in un tragico incidente

Tragedia nel mondo dello sport: Christian Alberto Salierno, ex giocatore e istruttore di rugby, è morto mercoledì 20 novembre 2024 in un incidente stradale a Tivoli, città in cui viveva e lavorava da anni. Il 33enne, alla guida del suo scooter, si è scontrato frontalmente con un minibus in via di Campolimpido.

Nonostante i soccorsi immediati, per lui non c’è stato nulla da fare. Le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Nato a Benevento, Christian Salierno era una figura molto conosciuta nel mondo del rugby italiano. Aveva militato in squadre come il Benevento Rugby, il Ceccano e il Tivoli Rugby, per poi intraprendere la carriera di istruttore e tecnico presso la Scuola Sportiva Elis di Casal Bruciato.

In particolare, si era distinto per il suo impegno con il settore giovanile e femminile, trasmettendo i valori di uno sport che amava profondamente. La scomparsa di Christian ha scosso profondamente la comunità del rugby. Il Ceccano Rugby, una delle società con cui Salierno aveva collaborato, ha espresso il proprio dolore con un messaggio commovente.

“È con estrema tristezza e sgomento che apprendiamo della tragica scomparsa del caro Christian Salierno, che per tanti anni ha fatto parte della famiglia del Ceccano Rugby allenando le varie categorie del Minirugby ed anche la storica formazione femminile ceccanese. A lui ed alla sua famiglia vanno le nostre più sincere condoglianze. Riposa in pace Christian, hai passato la palla troppo presto”.

La morte di Christian Salierno arriva pochi giorni dopo quella di Amar Kudin, ex tallonatore delle Fiamme Oro, deceduto in servizio a Primavalle. Due lutti che hanno lasciato un vuoto nel cuore degli sportivi e degli appassionati della palla ovale. Christian lascia un’eredità fatta di passione, dedizione e amore per il rugby, valori che continueranno a vivere in coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di essere allenati da lui.

Leggi anche: