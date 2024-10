Matilde Lorenzi è morta. In gravi condizioni dopo l’incidente sulle piste occorsole domenica scorsa, è spirata all’ospedale di Bolzano: aveva solo 19 anni. La promessa piemontese dello sci azzurro e atleta dell’Esercito, è tragicamente deceduta a seguito di una caduta in allenamento. Avrebbe compiuto 20 anni il prossimo mese.

La #Difesa e il Ministro @GuidoCrosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del Caporale Matilde Lorenzi, atleta dell'@Esercito e promessa dello sci azzurro, tragicamente scomparsa a seguito di un… pic.twitter.com/In492Y6v4c — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) October 29, 2024

La notizia è stata annunciata questa mattina dal Ministero della Difesa su X. “La Difesa e il Ministro Guido Crosetto esprimono il più profondo cordoglio e si stringono in un abbraccio ai familiari e ai colleghi del Caporale Matilde Lorenzi, atleta dell’Esercito e promessa dello sci azzurro, tragicamente scomparsa a seguito di un gravissimo incidente in allenamento”, si legge nel tweet, accompagnato da un nastro nero in segno di lutto.

L’incidente è avvenuto sulla pista Gravald G1 in Val Senales, in Alto Adige, dove Matilde si stava allenando. Le sue condizioni erano state subito definite critiche: durante la caduta, i suoi sci si sono divaricati sul ghiaccio e il suo volto ha impattato violentemente sulla neve. Trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale ‘San Maurizio’ di Bolzano, purtroppo non è riuscita a superare le gravi ferite riportate.

