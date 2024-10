Un terribile incidente ha funestato la giornata dello sci italiano. Mentre si allenava sulle piste di Val Senales, la giovane promessa Matilde Lorenzi, 20enne atleta del Centro Sportivo dell’Esercito Italiano, è caduta rovinosamente sul terreno ghiacciato della pista Gravand G1, riportando gravi ferite.

Secondo la ricostruzione, Lorenzi ha perso il controllo degli sci, che si sono improvvisamente divaricati. In seguito a questa manovra, uno degli sci si è sganciato, causando la caduta che ha portato la sciatrice a sbattere violentemente il viso a terra prima di uscire di pista.

Gli allenatori presenti sono intervenuti immediatamente, mentre i carabinieri della Stazione di Senales hanno avviato le indagini per confermare la dinamica dell’incidente e verificare le condizioni di sicurezza. La sciatrice torinese, che a marzo si è aggiudicata il titolo italiano in Super-G nelle categorie Assoluto e Giovani, è stata soccorsa, intubata dal personale sanitario e trasportata in elicottero all’ospedale di Bolzano.

Sci, Matilde Lorenzi ricoverata a Bolzano

La Federazione Italiana Sport Invernali ha confermato che Lorenzi, componente della squadra junior femminile, è attualmente sottoposta ad accertamenti per valutare la gravità delle ferite riportate. La sciatrice, originaria di Villarbasse (Torino), stava affrontando un tracciato impegnativo quando, a causa di un’improvvisa divaricazione degli sci, ha perso il contatto con il manto nevoso.

Dopo l’impatto violento con il terreno ghiacciato, uno sci si è sganciato, provocando la caduta fuori pista. Lorenzi è stata intubata sul luogo dell’incidente e trasferita d’urgenza in elicottero all’ospedale di Bolzano. La Federazione ha espresso il proprio supporto per la ragazza, che aveva ottenuto alcuni importanti successi: il doppio titolo italiano in supergigante e un eccellente piazzamento in Coppa Europa a St. Moritz. Il mondo dello sci segue con apprensione l’evoluzione delle condizioni della giovane atleta.

