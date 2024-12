L’Udinese scappa ma il Torino la riprende, decisivo il gol di Ricci nel secondo tempo

Udinese-Torino 2-2, i friulani avanti di due gol si fanno rimontare dai granata: decisivo Ricci al 69′ del secondo tempo. Due gol per parte in una sfida che lascia l’amaro in bocca soprattutto all’Udinese, che a un certo punto sembrava avere la vittoria in tasca. Il Torino, però, reagisce con forza e strappa un punto prezioso, portando a casa un 2-2 che, visto il finale, accontenta entrambe le squadre. I friulani salgono a 24 punti, accorciando sul Milan ottavo ma con due partite in più, mentre i granata staccano momentaneamente la Roma, in attesa del match serale contro i rossoneri.

Primo tempo: Udinese avanti con Touré

La prima frazione di gioco è caratterizzata da ritmi bassi e interruzioni continue, complice la direzione spezzettata dell’arbitro Fourneau. A fare la partita è soprattutto l’Udinese, mentre il Torino fatica a trovare fluidità sotto il costante sottofondo di cori contro il presidente Cairo.

I friulani sbloccano la gara nel finale del primo tempo: un calcio d’angolo battuto da Thauvin trova la deviazione di Bijol, con Touré che corregge il pallone in rete firmando il suo primo gol in Serie A.

Secondo tempo: raddoppio Udinese, ma il Torino rimonta

La ripresa inizia con un piglio diverso. Il tecnico del Torino, Vanoli, opera due cambi fondamentali che si rivelano decisivi per l’andamento della gara. L’Udinese trova il raddoppio al 51’, ancora da calcio piazzato: Thauvin pennella un altro corner, stavolta è Lucca a finalizzare con una zampata vincente.

Ma il Torino non si arrende: tra il 53’ e il 63’, i granata ribaltano il copione con una reazione veemente. Adams accorcia le distanze sugli sviluppi di un’azione corale, mentre Ricci firma il pareggio dieci minuti più tardi, sfruttando un altro assist del solito Adams, protagonista assoluto dell’attacco granata.

Finale acceso e cori per Sanchez

Nel finale, spazio alla girandola di cambi. Tra questi, l’ingresso di Alexis Sanchez, accolto dagli applausi del pubblico di casa, che potrebbe aver assistito a una delle ultime apparizioni del cileno con la maglia bianconera.

L’Udinese può recriminare per aver sprecato un doppio vantaggio, ma il punto lascia comunque i friulani in una posizione tranquilla di classifica. Per il Torino, il pareggio dimostra carattere e capacità di reazione, fondamentali per affrontare la seconda metà di stagione.

Leggi anche: