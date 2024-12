Il Parma supera il Monza all’ultimo respiro, sfortunati gli uomini di Bocchetti

Sfida salvezza fra il Parma, che non riesce a trovare continuità, e il nuovo Monza reduce dal cambio di allenatore con l’esonero di Nesta e l’arrivo di Bocchetti. I brianzoli partono fortissimo, è evidente che l’obiettivo per il fanalino di coda della Serie A sono i tre punti per cercare di riavvicinarsi al treno salvezza. L’inizi è tutto biancorosso, con gli uomini di Pecchia che sbandano terribilmente in difesa.

Al 5′ Daniel Maldini coglie una clamorosa traversa, sulla continuazione dell’azione Caprari crossa per Ciurria che insacca facilmente: la palla, però, era uscita dal campo prima della giocata dell’attaccante italiano, e il gol viene annullato. Il Parma, che ha lasciato fuori il centravanti Bonny sembra per questioni legate al mercato, si fa vedere con Mihaila, murato da Turati, ma per il resto si affida alla buona vena del portiere Suzuki, che sventa prima su Caprari e poi su Birindelli.

Il primo tempo finisce 0-0, ma la squadra di casa esce fra i fischi assordanti del Tardini. I tifosi non hanno apprezzato la prestazione sottotono dei loro beniamini. Pecchia corre ai ripari inserendo Bonny per rinforzare un attacco troppo leggero. Il Parma riprende con una convinzione diversa e al 52′ un’incursione di Coulibaly viene fermata in modo falloso da Pablo Marì. Dopo un lungo check del Var, cartellino rosso per il difensore brianzolo e rigore per il Parma. Tira Hernani, Turati intuisce e la tocca ma non riesce a evitare il gol: 1-0.

Bocchetti, costretto a ridisegnare la squadra rimasta in 10, tenta di correre ai ripari e inserisce Djuric per Daniel Maldini, vivo ma impreciso sotto porta. Passano pochi secondi e su un calcio di punizione proprio Djuric insacca di testa, ma l’attaccante è partito in fuorigioco e il gol viene annullato. Poca fortuna per il Monza. Nonostante la superiorità numerica la difesa parmense continua a offrire troppi spazi, anche se in avanti la presenza di Bonny ha dato peso all’attacco.

Al 76′ La Penna fischia un altro rigore per il Parma, ma viene richiamato dal Var perché l’intervento di Birindelli in area è troppo leggero e il direttore di gara ritorna sui suoi passi. Il Monza, anche se in 10, ci prova, mentre il Parma si chiude e si affida al contropiede.

La difesa dei biancoscudati però è un disastro, e su un cross dalla destra di Martins (figlio dell’ex attaccante dell’Inter) Pedro Pereira la mette dentro: 1-1. I cambi di Bocchetti si rivelano azzeccatissimi. Ma non è proprio giornata per il Monza: all’ultimo respiro, Valenti incorna su calcio d’angolo e regala la vittoria ai suoi: 2-1. Veramente sfortunato in Monza, che non meritava la sconfitta, mentre Pecchia respira, ma dovrà rivedere la fase difensiva.

