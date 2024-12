Home | Il Genoa non si ferma: Empoli battuto, toscani ora in crisi

Empoli che dopo un inizio di campionato al di sopra di qualsiasi attesa si è un po’ fermato, Genoa che invece sembra rigenerato dalla cura Vieira. La sfida che si gioca sul campo dei toscani è importante per entrambe, per mantenersi al di sopra della linea rossa della quota salvezza e veleggiare in zone più tranquille. Il primo tempo vede un Genoa più propositivo, almeno nella prima parte.

💪➡️ Il #Genoa batte l'#Empoli in trasferta per 1-2 grazie ai gol di #Badelj e #Ekuban, #Esposito sbaglia un rigore e poi si fa perdonare ma non basta per i suoi.

🤯➡️ Il #Parma spreca tanto ma alla fine la vince 2-1 nel finale grazie alla rete di #Valenti. pic.twitter.com/pSuiPmQt9r — La Casa del Pallone 🎄⚽️ (@Casadelpallone_) December 28, 2024

Il primo squillo è di Vitinha, che manda fuori con un bel tiro da fuori area. Al 17′ è ancora il portoghese a mandare alto da centro area. L’Empoli si fa vedere al 24′ con un tiro fuori misura di Henderson. Le squadre nonostante frequenti cambi di fronte non riescono a rendersi particolarmente pericolose, almeno fino al 43′, quando Leali riesce a sventare un tiro di Cacace, ben imbeccato da Henderson, con l’aiuto del palo. La prima frazione si chiude così sullo 0-0.

Passa un solo minuto del secondo tempo e il Genoa va in vantaggio: tiro di Pinamonti, la difesa respinge ma la palla arriva a Badelj che di destro non sbaglia: 0-1. Al 51′ l’Empoli ha la migliore delle occasioni per pareggiare: dopo un check del Var viene assegnato un rigore ai padroni di casa per un fallo su Esposito. Sul dischetto si presenta lo stesso attaccante cresciuto nell’Inter ma Leali si supera e para.

L’Empoli continua ad attaccare con continuità, ma manca sempre il guizzo decisivo. Vieira cerca di blindare in risultato con un triplo cambio, fuori Badelj, Pinamonti e Zanoli, dentro Masini, Ekuban e Miretti. Al 63′ i grifoni hanno l’occasione per chiuderla, ma Vasquez è bravo su Ekuban. Ed è ancora l’attaccante subentrato a mettere dentro il raddoppio al 67′ su un prezioso assist di Miretti: 0-2.

Al 74′ Esposito si fa perdonare il rigore sbagliato e insacca di testa su cross di Anjorin, rimettendo in corsa i suoi: 1-2. L’Empoli ci prova ma il Genoa difende bene. All’87’ è ancora Esposito a incunearsi in area, ma Frendrup è bravissimo a fermarlo in angolo. Non succede altro, anzi, è Vitinha ad avere l’ultima occasione: finisce 2-1 per il Genoa, e ora D’Aversa dovrà restituire fiducia ai suoi.

Leggi anche: