Il Napoli supera con qualche apprensione lo scoglio Genoa e riconquista la vetta della Serie A

Genoa-Napoli 1-2, finisce come da pronostico al “Ferraris” ma la squadra di Conte rischia grosso nel secondo tempo: azzurri di nuovo primi in classifica. Il Napoli si conferma primo in classifica con un’altra vittoria in trasferta, imponendosi contro un Genoa che ha vissuto due volti della partita: spento e remissivo nel primo tempo, grintoso e pericoloso nella ripresa. Nonostante le difficoltà, i partenopei portano a casa i tre punti grazie a una prestazione solida nella prima frazione e a un Meret decisivo nella seconda.

Primo tempo: Napoli padrone del gioco

La gara si apre con il Napoli subito aggressivo: al 5’, Lukaku colpisce la traversa di testa e, pochi secondi dopo, manda a lato un’altra grande occasione su cross di Politano. Il Genoa risponde al 10’ con una giocata di Zanoli, il cui assist per Vitinha viene neutralizzato dalla difesa azzurra.

Il gol degli ospiti arriva al 22’: è Rrahmani, su un cross calibrato di Lobotka, a battere Leali con un colpo di testa lento ma efficace. Il Genoa tenta una reazione con conclusioni di Pinamonti su punizione e di Badelj dal limite, ma entrambe non centrano lo specchio della porta.

Il Napoli raddoppia poco dopo con McTominay, su assist di Politano, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Da quel momento, il Genoa si chiude in difesa senza creare pericoli, subendo il dominio tattico degli uomini di Conte.

Ripresa: Pinamonti trascina il Genoa

Nel secondo tempo, il Genoa scende in campo con un piglio diverso. Al 48’, Pinamonti sfiora il pari con un tiro a giro da dentro l’area, ma trova un grande intervento di Meret. È lo stesso Pinamonti, pochi minuti dopo, a riaprire la gara: su una giocata di Vitinha, l’attaccante segna con un diagonale preciso, battendo un Meret che sfiora il miracolo.

Il Napoli fatica a ritrovare ritmo e subisce la pressione dei rossoblù. Pinamonti, galvanizzato dal gol, sfiora la doppietta con un colpo di testa che Meret devia in corner. Il Genoa continua a premere, con Rrahmani costretto a salvare in extremis su una girata del centravanti avversario.

Finale di sofferenza per il Napoli

Negli ultimi minuti, il Genoa continua a insidiare la difesa partenopea. Balotelli, entrato nella ripresa, devia fortunosamente un colpo di testa di Pinamonti, chiamando Meret a un intervento decisivo con l’aiuto del palo. Lo stesso Balotelli ci prova ancora poco dopo, rendendosi pericoloso fino al triplice fischio.

L’ultima occasione del match capita al neo entrato Kvaratskhelia, ma il georgiano spreca calciando malissimo. Il Napoli porta a casa una vittoria preziosa, ma con più sofferenza del previsto, confermandosi comunque capolista.

