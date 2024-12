Home | L’Atalanta riacciuffa la Lazio quasi allo scadere: per Gasperini è salva la vetta della A

Lazio-Atalanta 1-1, la Dea soffre per quasi tutta la partita ma acciuffa il pari quasi allo scadere grazie a un gol di Brescianini. La Lazio di Marco Baroni conferma il suo ottimo momento di forma con un avvio arrembante contro l’Atalanta, ma un calo nella ripresa consente ai nerazzurri di Gasperini di strappare un punto prezioso. All’Olimpico termina in pareggio, con i biancocelesti che si rammaricano per le occasioni sprecate e i bergamaschi che escono rafforzati dal carattere mostrato nei momenti di difficoltà.

Primo tempo: Lazio aggressiva, Dele-Bashiru sblocca il match

Come contro l’Inter, la Lazio parte fortissimo e mette subito pressione agli avversari. Dopo soli dieci minuti, i padroni di casa vanno vicinissimi al gol: Castellanos si vede negare due volte la rete da un superlativo Carnesecchi, mentre Guendouzi colpisce una traversa clamorosa. Il dominio biancoceleste si concretizza al 26’, grazie a un’azione orchestrata alla perfezione: Castellanos si libera del marcatore, serve Rovella che con un filtrante preciso trova Dele-Bashiru. Il nigeriano, mosso titolare da Baroni, resta glaciale davanti al portiere e sigla l’1-0, mandando in visibilio l’Olimpico.

Ripresa: il calo della Lazio e la reazione dell’Atalanta

La Lazio continua a spingere anche a inizio secondo tempo, ma col passare dei minuti inizia ad accusare la stanchezza. L’Atalanta, fin lì poco incisiva, inizia a guadagnare campo, trascinata dall’ingresso di Cuadrado e dalla qualità di Lookman. Il nigeriano crea più di un problema a Provedel, sfiorando il gol in tre occasioni e colpendo un palo.

Nonostante alcune ripartenze pericolose dei biancocelesti, con Dia protagonista di un paio di occasioni mal sfruttate, è l’Atalanta a trovare il pareggio al minuto 88′. L’azione nasce da Zaniolo, che controlla un pallone in area e lo allarga su Lookman. L’esterno nerazzurro mette un pallone perfetto al centro per Brescianini, che appoggia comodamente in rete a porta vuota.

