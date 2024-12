Inter corsara a Cagliari, succede tutto nel secondo tempo: torna al gol anche Lautaro

Cagliari-Inter 0-3, i sardi resistono un tempo ma poi i nerazzurri la sbloccano con Bastoni e dilagano: torna al gol anche Lautaro. Ottantanove punti complessivi in un anno indimenticabile: l’Inter di Simone Inzaghi chiude il 2024 con un netto 3-0 sul campo del Cagliari, consolidando la sua posizione ai vertici del campionato. Una ripresa dominante regala il successo ai nerazzurri, con le firme di Bastoni, Lautaro Martinez e Calhanoglu dal dischetto. La squadra campione d’Italia saluta così un anno di successi, inclusa la conquista della seconda stella, e si prepara alla Supercoppa italiana in Arabia Saudita con una media straordinaria di 2,4 punti a partita.

Primo tempo equilibrato: Scuffet brilla, Lautaro spreca

La prima frazione di gioco è caratterizzata da un equilibrio spezzato solo dai guizzi individuali. L’Inter ci prova con Thuram e Mkhitaryan, ma trova un Simon Scuffet in stato di grazia, decisivo su Dumfries e su una bordata da fuori del centravanti francese. Il Cagliari, dal canto suo, si affaccia dalle parti di Sommer con Adopo e Piccoli, senza però impensierire seriamente il portiere svizzero. Al 28’, l’occasione più clamorosa è nerazzurra: Calhanoglu mette Lautaro Martinez davanti alla porta, ma l’argentino fallisce incredibilmente da pochi passi. La prima frazione si chiude senza reti, con un clima infuocato e Mina costretto al cambio per infortunio.

Ripresa di marca nerazzurra: Bastoni, Lautaro e Calhanoglu in gol

L’Inter entra con un altro spirito nella ripresa e sblocca il risultato al 53’. Su punizione di Dimarco, Barella rimette il pallone al centro, dove Bastoni trova di testa l’angolo giusto, superando Scuffet. Passano pochi minuti e Lautaro si riscatta, sfruttando un altro assist di Barella per firmare il 2-0, confermando il Cagliari come sua vittima preferita. Il tris arriva su calcio di rigore, concesso per un tocco di mano di Wieteska su girata di De Vrij: Calhanoglu non sbaglia dal dischetto, sigillando il successo nerazzurro.

Finale con qualche brivido

Nel finale, Sommer si conferma affidabile, neutralizzando un tentativo del nuovo entrato Felici. Il Cagliari, nonostante il sostegno dei tifosi, chiude il match tra le difficoltà di una classifica pericolante. L’Inter vola in Arabia Saudita per affrontare la Supercoppa italiana con il morale alto e un anno da ricordare. Quanto al Cagliari, sarà fondamentale trovare risultati per abbandonare le zone calde della classifica.

