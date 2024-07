Calcio. Luciano Spalletti, indescrizione bomba sul ct italiano: chi lo sostituirebbe. Luciano Spalletti, classe 1959, è un allenatore di calcio italiano, commissario tecnico della Nazionale italiana. Terminata la carriera da calciatore nel 1993, ha intrapreso il percorso di allenatore. Dal 1995 al 1998 è stato tecnico dell’Empoli. Poi dal 1998 al 2002 ha allenato, a fasi alterne, Sampdoria, Venezia, Udinese e Ancona. Nel 2005 è stato ingaggiato dalla Roma, dove in quattro anni ha conquistato due Coppe Italia e una Supercoppa italiana. Dal 2021 al 2023 è stato l’allenatore del Napoli, con cui ha vinto un campionato italiano. In queste ore, dopo l’uscita dell’Italia dall’Europeo 2024, il ruolo di allenatore della Nazionale italiana sembra vacillare e le ultime indescrizioni su Spalletti sembrano preoccupanti. (Continua a leggere dopo le foto)

L’uscita dell’Italia dall’Europeo 2024 ha deluso proprio tutti dai tifosi ai giocatori stessi. Di chi è stata la colpa? Sicuramente la Nazionale faceva acqua da diverse parti e per questo ha detto addio alla copetizione nella fase degli ottavi. Nonostante la fiducia ribadita nella conferenza stampa a pochi giorni dall’uscita dagli Europei di Germania, il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, potrebbe pensare di allontanare Luciano Spalletti. Il numero uno della Figc ha rinnovato la fiducia al toscano anche in virtù di un contratto da tre milioni in scadenza a giugno 2026. Secondo Telelombardia, come riportato da Libero, Gravina potrebbe togliere Spalletti dalla panchina della Nazionale sotto indicazioni di Giovanni Malagò.

